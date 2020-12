Biblioteca, due richieste per il potenziamento dei servizi

Nell'ambito del progetto di Community Library "La città che apprende", sono state caricate sul MEPA le seguenti RdO (richieste di offerta):Rdo per l'acquisizione di forniture e arredi del valore di €140.200,88 oltre IVA;Rdo per l'acquisizione di attrezzature informatiche del valore di 114.421,00 oltre IVA.Entrambe le procedure riguardano il potenziamento dei servizi della nostra Biblioteca Comunale Giovanni Bovio dove sono in corso ulteriori lavori nell'ambito dello stesso intervento.Con l'assegnazione di queste due gare, in capo al dirigente degli affari generali e cultura, completiamo un altro importante tassello per l'ammodernamento della Bovio, concepita per essere sempre più un luogo educativo, di incontro e di partecipazione al passo coi tempi.L'intero progetto di ammodernamento è stato interamente finanziato dalla Regione Puglia."Preannuncio che - dichiara il sindaco Bottaro - con l'assessore alla cultura Francesca Zitoli stiamo lavorando ad un provvedimento a sostegno delle librerie del territorio. E' un dovere etico e politico sostenere la cultura del libro".