Carabinieri - NAS. <span>Foto Credits</span>
Carabinieri - NAS. Foto Credits
Cronaca

Blitz NAS Carabinieri: Sequestrati Prodotti Pericolosi di Halloween anche nella Provincia di Barletta-Andria-Trani

L'azione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute a garanzia della sicurezza dei consumatori, in particolare dei bambini, contro articoli privi di certificazioni e istruzioni.

Trani - sabato 1 novembre 2025 7.05
La tutela della salute pubblica e la sicurezza dei consumatori, specialmente in occasioni che vedono protagonisti i più piccoli come la festa di Halloween, rappresentano una priorità assoluta per le Forze dell'Ordine. Le attività di controllo condotte dai NAS (Nuclei Antisofisticazioni e Sanità) Carabinieri sono fondamentali per intercettare e rimuovere dal mercato prodotti, come maschere, costumi e giocattoli, che pur essendo destinati al divertimento, non rispettano le rigorose normative europee e nazionali.

Il commercio di articoli privi di marchiatura CE, istruzioni d'uso o avvertenze di sicurezza espone i cittadini a rischi concreti: dall'ingestione accidentale di materiali tossici per i bambini, al contatto con sostanze irritanti o allergeniche. L'azione preventiva e repressiva dei NAS, come quella che si è concentrata nelle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, non solo impedisce che merce non conforme e potenzialmente dannosa venga immessa sul mercato (evitando guadagni illeciti), ma agisce come un essenziale scudo protettivo per la salute pubblica, garantendo che i momenti di festa si svolgano nella massima sicurezza.

COMUNICATO STAMPA NAS CARABINIERI BARI: SEQUESTRATI PRODOTTI PERICOLOSI DI HALLOWEEN.

In prossimità della festività di Halloween, il Nas Carabinieri di Bari ha svolto mirati servizi volti al contrasto del commercio di prodotti a tema non conformi alla normativa vigente, tra cui maschere, costumi, lanterne, decorazioni, giocattoli, etc., potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Nel corso delle ispezioni effettuate in diversi esercizi commerciali delle province di Bari e Barletta-Andria-Trani, i militari hanno individuato tre attività in cui erano esposti - per la vendita - articoli per bambini a tema Halloween, privi dei requisiti previsti dalla normativa nazionale ed europea. Più di mille prodotti sono stati sottoposti a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. Ai titolari dei negozi ed agli importatori dei prodotti sono state comminate sanzioni per complessivi euro 13.000. Oltre a costituire un pericolo per la salute pubblica, se immessa sul mercato, la merce avrebbe fruttato circa 3.000 euro. I prodotti sequestrati erano tutti privi della marchiatura CE, delle avvertenze di sicurezza, delle istruzioni per l'uso e della denominazione del prodotto, elementi fondamentali per garantirne la conformità e la sicurezza. Un utilizzo errato del prodotto o l'assenza di informazioni sulla composizione dei materiali, ad esempio, possono esporre al rischio di contatto con sostanze irritanti o allergeniche ovvero, nel caso dei bambini, di ingestione accidentale di materiali tossici. L'attività rientra nel piano di intensificazione dei controlli predisposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute in occasione delle festività di Halloween, con l'obiettivo di tutelare la salute dei cittadini, in particolare dei più giovani, da prodotti potenzialmente dannosi o non conformi alle normative europee di sicurezza.

©tl@

  • Carabinieri
  • Carabinieri Trani
Altri contenuti a tema
4 Novembre, l’Arma celebra l’Unità Nazionale con eventi e caserme aperte Attualità 4 Novembre, l’Arma celebra l’Unità Nazionale con eventi e caserme aperte Eventi nelle scuole, mostre di uniformi e visite guidate promosse dal Comando Provinciale dei Carabinieri
Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma Eventi e cultura Il Comando dei Carabinieri BAT e la Fondazione S.E.C.A. celebrano il 4 Novembre: a Palazzo Lodispoto le uniformi dell'Arma Dall'1 al 9 novembre un'esposizione di divise storiche, cimeli e la "Lettera 22 Tricolore"
Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga Controlli straordinari dei Carabinieri a Trani e Bisceglie: denunce, patenti ritirate e segnalazioni per droga Cinque giovani segnalati, due denunce e numerosi controlli su persone, veicoli ed esercizi commerciali
Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B Tragedia a Trani: 38enne trovato senza vita in un B&B In corso gli accertamenti dei Carabinieri
Inseguimento nella notte a Trani, fuggono alla vista dei Carabinieri: uno fermato, l’altro ricercato Inseguimento nella notte a Trani, fuggono alla vista dei Carabinieri: uno fermato, l’altro ricercato Le ricerche si estendono in tutto il nord barese, coinvolti anche pronto soccorso e presidi ospedalieri
Operazione "Long Vehicle": fra gli arrestati anche un 55enne di Trani Operazione "Long Vehicle": fra gli arrestati anche un 55enne di Trani Operazione dei Carabinieri, quattro arresti: colpita un'organizzazione criminale specializzata in rapine agli autotrasportatori
Assalti e sequestri ai TIR, fine ad un incubo: da stamani vasta operazione dei Carabinieri Attualità Assalti e sequestri ai TIR, fine ad un incubo: da stamani vasta operazione dei Carabinieri Eseguite 6 misure cautelari su richiesta della Procura di Trani
Trani, inseguimento da film nelle campagne di Capirro: auto finisce contro un muretto, conducente in fuga a piedi Trani, inseguimento da film nelle campagne di Capirro: auto finisce contro un muretto, conducente in fuga a piedi Le forze dell'ordine stanno ora indagando per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare il fuggitivo
Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
1 novembre 2025 Novembre in Puglia: sagre, eventi e fiere
Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
1 novembre 2025 Grande successo per l’inaugurazione di Calici nel Borgo Antico
4 Novembre, l’Arma celebra l’Unità Nazionale con eventi e caserme aperte
1 novembre 2025 4 Novembre, l’Arma celebra l’Unità Nazionale con eventi e caserme aperte
Un'esplosione di allegria e gioia nel portone di Halloween a Trani
31 ottobre 2025 Un'esplosione di allegria e gioia nel portone di Halloween a Trani
Bit Mola-Soccer Trani, Moscelli: «Servirà la giusta mentalità. Entusiasmo può essere controproducente»
31 ottobre 2025 Bit Mola-Soccer Trani, Moscelli: «Servirà la giusta mentalità. Entusiasmo può essere controproducente»
Trani. Giacomo Marinaro sul social: "L'amministratore che non si candida "
31 ottobre 2025 Trani. Giacomo Marinaro sul social: "L'amministratore che non si candida"
Inaugurazione NicoLAB: «Non un comitato elettorale, ma un laboratorio di idee»
31 ottobre 2025 Inaugurazione NicoLAB: «Non un comitato elettorale, ma un laboratorio di idee»
Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
31 ottobre 2025 Creative Economy Forum 2025: Bari diventa capitale mondiale della creatività
Trani, l'ironia ci salverà la vita: è virale sul web il video dello scherzo telefonico di Radio Deejay
31 ottobre 2025 Trani, l'ironia ci salverà la vita: è virale sul web il video dello scherzo telefonico di Radio Deejay
Massiccia partecipazione a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina
31 ottobre 2025 Massiccia partecipazione a Bisceglie per la presentazione ufficiale della candidatura di Tonia Spina
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.