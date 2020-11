Bottaro su SkyTg24: «Dobbiamo toglierci dalla testa di festeggiare normalmente il Natale»

«Una situazione decisamente migliore rispetto alle altre città delle Bat». Queste le prime parole del sindaco Amedeo Bottaro nel corso di un'intervista su SkyTg24.«Oggi abbiamo un numero di positivi che si aggira intorno alle 340 persone, numeri che siamo in grado di controllare ma è evidente che non posso considerare che siamo all'interno di una provincia che vede città con un numero molto più alti di contagiati e le strutture ospedaliere sono ormai al collasso. E' evidente che se a Barletta si sta montando un'ospedale da campo qualcosa di grave sta accadendo, non c'è più spazio neanche per i pazienti no-covid. Quindi bisogna fermare il numero dei contagi».Il sindaco ha quindi decido di appoggiare l'eventuale provvedimento di trasformare la Bat in zona rossa in virtù di collaborazione tra le parti. «Sono stato uno dei primi ad fare pieno uso di tutti i poteri che il Dpcm dava a tutti noi i sindaci come il divieto di stazionamento a partire dalle 18. Questo ha portato ad un flessione notevole dei consumi all'interno della città».Per certi punti di vista entrare in zona rossa potrebbe rivelarsi anche un vantaggio per quei negozi che così potrebbero accedere ai fondi previsti dal Governo, ha specificato il sindaco.A commento delle ultime dichiarazioni di Conte sul Natale, Bottaro ha dichiarato: «Dobbiamo toglierci l'idea che si potrà festeggiare normalmente il periodo natalizio, non sarà assolutamente così».In conclusione il sindaco, incalzato dalla domanda del giornalista su fine previsioni per Ferragosto, il sindaco ha augurato che si possa festeggiare già a Pasqua.