Brutte notizie dal Ministero, la Puglia resta arancione

Niente zona gialla in Puglia da lunedì. Nonostante quanto anticipato pochi giorni fa dal presidente Michele Emiliano, la nostra regione dovrebbe rimanere in arancione.L'Rt nazionale dovrebbe restare anche questa settimana allo 0.84. La bozza della relazione del Ministero metterebbe in zona gialla la Sardegna ma non la Puglia, mentre l'Umbria è a rischio zona rossa.La conferma si avrà in serata con la consueta conferenza stampa e la firma dell'ordinanza da parte del ministro Speranza.