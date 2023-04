Brutto incidente sulla Trani Corato: tre feriti, uno in codice rosso

È di tre feriti, di cui uno in codice rosso il bilancio di un brutto incidente accaduto questa notte tra Trani e Corato. All'1:20 circa una Vw Golf ha travolto una Punto che viaggiava nella stessa direzione. L'impatto è stato così violento da contorcere le lamiere della Punto.Tre i feriti, uno in codice rosso e due in codice giallo che sono stati trasportati in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco di Corato e i Carabinieri.