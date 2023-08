Caduta alberi: Ferri e Cozzoli (FdI) chiedono "interventi d'urgenza"

"Dopo i recenti casi di caduta alberi e rami che hanno recato diversi danni e il generale stato d'abbandono del verde pubblico, come gruppo consiliare di Fratelli D'Italia (Ferri e Cozzoli) abbiamo inviato una pec al Sindaco, Dirigenti e Assessori chiedendo "se sia stato stipulato il contratto con la Rti aggiudicataria ed in caso di risposta affermativa fornircene copia; se sia stato concordato, sempre con la citata Rti, un cronoprogramma di interventi d' "urgenza" a salvaguardia innanzitutto della incolumità pubblica che impedisca nuovamente episodi di caduta alberi o rami ammalorati anche in questo caso ove dovesse essere stato concordato tale cronoprogramma gradiremmo riceverne copia. Si chiede inoltre, data la frequenza degli episodi occorsi ed il notevole rischio che gli stessi episodi possano nuovamente ripetersi, cagionando danni ben più gravi a persone e cose, di quelli che sinora si sono verificati, un urgente incontro con tutti i responsabili della gestione del verde pubblico cittadino, ritenendo che, ove possibile sarebbe opportuna anche la presenza del responsabile della Rti aggiudicataria della gara."