Camera ardente per Carlo Avantario allestita nella Sala Consiliare di Trani

È stata allestita nella Sala Consiliare di Palazzo Palmieri la camera ardente per Carlo Avantario, già sindaco e attuale consigliere comunale scomparso il 23 maggio all'età di 78 anni. Un allestimento sobrio e istituzionale, con lo stemma della città e omaggi floreali, accoglie in queste ore cittadini, amici e rappresentanti della politica, giunti per un ultimo saluto a una figura che ha segnato la vita pubblica tranese. L'arrivo del feretro è stato accompagnato da un momento di raccoglimento alla presenza del sindaco Amedeo Bottaro, della consigliera regionale Debora Ciliento e dei consiglieri comunali.«Un uomo delle istituzioni, sempre coerente e presente, anche nei momenti più difficili», lo ricordano commossi i colleghi del Consiglio comunale. La camera ardente resterà aperta fino alla cerimonia funebre, prevista per domani pomeriggio alle 16.30, presso la Cattedrale di Trani.