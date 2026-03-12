Comunità Pro.V.I., nuovo avviso pubblico da 4 milioni di euro per progetti di vita indipendente

Linea A – dedicata alle persone con disabilità grave che intendono rafforzare il proprio progetto di vita indipendente attraverso assistenza personale, ausili domotici e tecnologici, attività sociali, culturali, formative e sportive e servizi di mobilità per studio, lavoro e vita sociale.

Linea C – rivolta al sostegno della genitorialità delle donne con disabilità con figli minori, con la possibilità di attivare figure di supporto alla genitorialità, servizi educativi come babysitter o tutor, arredi adattati per l'ambiente domestico e servizi di accompagnamento nelle attività quotidiane con i figli.

La Regione Puglia rafforza il proprio impegno per l'autonomia delle persone con disabilità con il nuovo Avviso Pubblico "Comunità Pro.V.I. – Autonomia, socialità, sport" – Annualità 2026, promosso dall'Assessorato al Welfare d'intesa con il Dipartimento Welfare.La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 4 milioni di euro, a valere sul bilancio autonomo regionale, e sostiene progetti di vita indipendente per favorire percorsi concreti di autodeterminazione e partecipazione alla vita della comunità.Elemento centrale dell'Avviso è una visione ampia e integrata del welfare, che mette in relazione autonomia abitativa, socialità, sport, mobilità e partecipazione culturale, rafforzando la continuità delle politiche sociali regionali.Il bando prevede un contributo massimo di 15.000 euro per 12 mesi ed è articolato in due linee di intervento:Le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 24 marzo 2026 alle ore 12.00 del 24 giugno 2026 esclusivamente online sulla piattaforma:Al fine di garantire la continuità assistenziale, saranno prioritariamente collocati in graduatoria i richiedenti che siano stati beneficiari del contributo Pro.V.I. Linea A e C nelle precedenti annualità (con progetti scaduti nell'anno 2025 nonché che verranno a scadenza entro il 31 ottobre 2026) ordinati sulla base del valore ISEE ristretto ovvero ordinario se più favorevole, crescente e, a parità di ISEE, tenendo conto dell'ordine cronologico di invio dell'istanza.Sarà altresì valorizzata la continuità anche per coloro che sono stati beneficiari del contributo Pro.V.I. Linea B nelle precedenti annualità (con progetti scaduti a partire dall'annualità 2023 e fino al 31 ottobre 2026).