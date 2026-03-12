Casili
Casili
Speciale

Comunità Pro.V.I., nuovo avviso pubblico da 4 milioni di euro per progetti di vita indipendente

L'assessore Casili: «Costruire percorsi di autonomia per garantire inclusione e partecipazione»

Trani - giovedì 12 marzo 2026 12.37 Comunicato Stampa
La Regione Puglia rafforza il proprio impegno per l'autonomia delle persone con disabilità con il nuovo Avviso Pubblico "Comunità Pro.V.I. – Autonomia, socialità, sport" – Annualità 2026, promosso dall'Assessorato al Welfare d'intesa con il Dipartimento Welfare.

La misura dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 4 milioni di euro, a valere sul bilancio autonomo regionale, e sostiene progetti di vita indipendente per favorire percorsi concreti di autodeterminazione e partecipazione alla vita della comunità.

Elemento centrale dell'Avviso è una visione ampia e integrata del welfare, che mette in relazione autonomia abitativa, socialità, sport, mobilità e partecipazione culturale, rafforzando la continuità delle politiche sociali regionali.

Il bando prevede un contributo massimo di 15.000 euro per 12 mesi ed è articolato in due linee di intervento:
  • Linea A – dedicata alle persone con disabilità grave che intendono rafforzare il proprio progetto di vita indipendente attraverso assistenza personale, ausili domotici e tecnologici, attività sociali, culturali, formative e sportive e servizi di mobilità per studio, lavoro e vita sociale.
  • Linea C – rivolta al sostegno della genitorialità delle donne con disabilità con figli minori, con la possibilità di attivare figure di supporto alla genitorialità, servizi educativi come babysitter o tutor, arredi adattati per l'ambiente domestico e servizi di accompagnamento nelle attività quotidiane con i figli.
Le domande potranno essere presentate dalle ore 12.00 del 24 marzo 2026 alle ore 12.00 del 24 giugno 2026 esclusivamente online sulla piattaforma:
http://bandi.pugliasociale.regione.puglia.it/

Al fine di garantire la continuità assistenziale, saranno prioritariamente collocati in graduatoria i richiedenti che siano stati beneficiari del contributo Pro.V.I. Linea A e C nelle precedenti annualità (con progetti scaduti nell'anno 2025 nonché che verranno a scadenza entro il 31 ottobre 2026) ordinati sulla base del valore ISEE ristretto ovvero ordinario se più favorevole, crescente e, a parità di ISEE, tenendo conto dell'ordine cronologico di invio dell'istanza.

Sarà altresì valorizzata la continuità anche per coloro che sono stati beneficiari del contributo Pro.V.I. Linea B nelle precedenti annualità (con progetti scaduti a partire dall'annualità 2023 e fino al 31 ottobre 2026).
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Politica
Altri contenuti a tema
Coalizione riformista verso le Comunali: Italia Viva sostiene il nome di Marco Galiano Politica Coalizione riformista verso le Comunali: Italia Viva sostiene il nome di Marco Galiano Avviato il confronto tra forze politiche e civiche per un progetto condiviso di governo
Elezioni comunali: Trani al voto il 24 e 25 maggio Politica Elezioni comunali: Trani al voto il 24 e 25 maggio La decisione del Viminale. L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo il 7 e l’8 giugno
1 Erika Laurora aderisce a Per Trani: «Continuare con responsabilità e visione per il futuro della città» Politica Erika Laurora aderisce a Per Trani: «Continuare con responsabilità e visione per il futuro della città» La consigliera comunale sceglie il progetto civico per rinnovare l’impegno politico e mettere a frutto l’esperienza maturata in Consiglio
Cognetti rinuncia alla nomina in Consiglio comunale: «Scelta di coerenza e rispetto verso i cittadini» Politica Cognetti rinuncia alla nomina in Consiglio comunale: «Scelta di coerenza e rispetto verso i cittadini» Il passo indietro dopo la designazione degli assessori a tre mesi dalla fine del mandato
Costituito il direttivo di RispettiAmo Trani, con alla guida Angela Mercorio Politica Costituito il direttivo di RispettiAmo Trani, con alla guida Angela Mercorio Deleghe mirate per valorizzare esperienze e sensibilità diverse
Ciliento e Leuzzi nella giunta Decaro? Trani al centro della nuova Regione Puglia Politica Ciliento e Leuzzi nella giunta Decaro? Trani al centro della nuova Regione Puglia La città potrebbe contare su una rappresentanza regionale senza precedenti
«È il tempo di unirsi»: il Comitato Bene Comune lancia l'appello al centrosinistra Politica «È il tempo di unirsi»: il Comitato Bene Comune lancia l'appello al centrosinistra Anna Rossi e Vincenzo Ferreri chiedono un percorso unitario e credibile verso le amministrative
Forza Italia Trani prende le distanze dalle dichiarazioni di Laricchia Politica Forza Italia Trani prende le distanze dalle dichiarazioni di Laricchia D'Addato: «Posizioni personali, la linea politica la decide il Segretario in sintonia con la coalizione di centrodestra»
Furto al Liceo “De Sanctis”: rubati i soldi dei maturandi per il pranzo dei cento giorni
12 marzo 2026 Furto al Liceo “De Sanctis”: rubati i soldi dei maturandi per il pranzo dei cento giorni
Interrotta la rassegna “Sundays at the Monastery” al Monastero di Trani
12 marzo 2026 Interrotta la rassegna “Sundays at the Monastery” al Monastero di Trani
ULTIM’ORA | AMET, si dimette anche il consigliere Nenna: il CdA va in frantumi
12 marzo 2026 ULTIM’ORA | AMET, si dimette anche il consigliere Nenna: il CdA va in frantumi
ULTIM’ORA | Crisi AMET, Bottaro rompe il silenzio: convocata OGGI conferenza stampa d’urgenza alle 17:00
12 marzo 2026 ULTIM’ORA | Crisi AMET, Bottaro rompe il silenzio: convocata OGGI conferenza stampa d’urgenza alle 17:00
Terremoto in AMET: Il CdA sfida il Comune. «Siamo in stallo, pronti a rimettere il mandato»
12 marzo 2026 Terremoto in AMET: Il CdA sfida il Comune. «Siamo in stallo, pronti a rimettere il mandato»
Teatro in lingua francese alla Baldassarre: gli studenti incontrano Alexandre Dumas
12 marzo 2026 Teatro in lingua francese alla Baldassarre: gli studenti incontrano Alexandre Dumas
«Sono stata colpita da una malattia rara: nell’ospedale di Andria ho ritrovato la vita»
12 marzo 2026 «Sono stata colpita da una malattia rara: nell’ospedale di Andria ho ritrovato la vita»
La Biblioteca “Bovio” di Trani presenta il calendario degli appuntamenti culturali di marzo
12 marzo 2026 La Biblioteca “Bovio” di Trani presenta il calendario degli appuntamenti culturali di marzo
Trani ricorda le vittime di mafia: nasce l'Angolo della Memoria in Procura
12 marzo 2026 Trani ricorda le vittime di mafia: nasce l'Angolo della Memoria in Procura
Ambiente e storia si incontrano a Trani a Boccadoro
12 marzo 2026 Ambiente e storia si incontrano a Trani a Boccadoro
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.