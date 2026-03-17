Elezioni Amministrative, Giuseppe Tortosa si ricandida al Consiglio Comunale

«Trani per me non è solo una città. È casa, è famiglia, è il posto dove ho scelto di mettere radici e impegnarmi ogni giorno». Con queste paroleannuncia ufficialmente la sua candidatura al Consiglio Comunale per le prossime elezioni amministrative. Correrà nella lista di Italia Viva, all'interno della coalizione che sostiene Galiano sindaco.La scelta di Tortosa non è un esordio, ma un ritorno guidato dalla volontà di riprendere un percorso di servizio già vissuto con concretezza. Chi lo conosce sa che il suo impegno viene da lontano: prima come consigliere comunale e poi come componente del Consiglio di Amministrazione della STP, dove ha affrontato quotidianamente le sfide della gestione pubblica e dei trasporti.Una politica di fatti, non di slogan e false promesse. L'approccio di Tortosa è chiaro: meno teoria e più ascolto.«In questi anni ho capito che fare politica significa, prima di tutto, saper ascoltare le persone - spiega il candidato - Dall'aula del Consiglio Comunale all'esperienza in STP, ho sempre cercato di essere utile. Non mi interessano le posizioni personali, mi interessa la concretezza: conoscere i problemi di chi vive Trani ogni giorno e trovare soluzioni che funzionino per tutti. Mettersi a disposizione non è una frase fatta, è un impegno che significa esserci, sempre».La decisione di sostenere Galiano nasce dalla condivisione di un progetto che mette al centro le competenze e la voglia di fare bene. Tortosa vede in questa sfida l'occasione per scrivere un nuovo capitolo per la città, basato sulla trasparenza e sulla vicinanza ai cittadini.Il cuore della sua campagna è racchiuso in un concetto semplice: la città appartiene a chi la vive. «Scriviamo insieme il prossimo capitolo, perché Trani è una storia comune». Un invito che Tortosa rivolge a tutti i tranesi che credono in una politica fatta di presenza costante e risultati tangibili.