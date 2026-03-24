Trani, Guarriello accoglie i rinforzi: cinque nuovi poliziotti in città

"Un segnale concreto di attenzione verso il nostro territorio e un passo importante per rafforzare la sicurezza della nostra comunità". Così Angelo Guarriello, candidato sindaco del centrodestra a Trani, definisce il potenziamento dell'organico disposto dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno, che interesserà i Commissariati di Trani, Barletta e Canosa di Puglia, oltre alla polizia stradale e ferroviaria. Un intervento che riguarda da vicino la città di Trani, dove sono in arrivo cinque nuovi agenti destinati a rafforzare il presidio del territorio."La sicurezza – spiega Guarriello – non è solo una questione di numeri, ma di presenza, ascolto e fiducia. Sapere che nuovi uomini e donne saranno operativi sul territorio significa rafforzare il legame tra istituzioni e cittadini, rendendo più efficace il lavoro quotidiano di prevenzione e controllo".Un rafforzamento che assume anche un valore umano. "Dietro ogni divisa c'è una storia, un percorso, esperienze maturate in diverse realtà del Paese" sottolinea il candidato sindaco. "Oggi queste competenze arrivano nella Bat e diventano un patrimonio condiviso, al servizio della collettività".Guarriello ribadisce come il presidio del territorio sia fondamentale per la qualità della vita. "È un lavoro quotidiano, fatto di presenza, ascolto e collaborazione tra istituzioni e comunità" continua Guarriello. "La sicurezza, insieme alla percezione che i cittadini ne hanno, sarà uno dei pilastri del mio impegno. Da sindaco chiederò al Ministero dell'Interno uno sforzo ulteriore: Trani, come capoluogo di provincia, merita una presenza più forte delle istituzioni per garantire sicurezza, protezione e fiducia a tutti i cittadini. È su questo che intendo costruire il mio percorso e, con la fiducia dei cittadini, diventare sindaco di Trani: una città in cui ognuno possa sentirsi protetto, accolto e libero di vivere i propri spazi".Infine, un messaggio di benvenuto. "A nome della comunità di Trani rivolgo un sincero augurio di buon lavoro ai nuovi operatori" conclude Guarriello. "La vostra presenza è un valore aggiunto per tutti noi. Le istituzioni locali saranno al vostro fianco per costruire una città più sicura e sempre più vicina alle persone". Un passo avanti importante per tutto il territorio, nella consapevolezza che sicurezza e coesione sociale devono crescere insieme, ogni giorno.