Giacomo Marinaro presenta lo slogan ufficiale della campagna elettorale

Il 'Candidato Sindaco' di Trani, Giacomo Marinaro, presenta ufficialmente alla stampa lo 'Slogan' che accompagnerà l'intera campagna elettorale.Marinaro interverrà domani, giovedì 19 marzo, in Corso Cavour 90, a Trani, alle ore 10:30.In occasione della Festa del Papà, simbolo di responsabilità, cura e futuro verso gli altri, Giacomo Marinaro presenta con grande entusiasmo il proprio slogan ufficiale, un messaggio chiaro, semplice e diretto, che racchiude un insieme di idee fatte di ascolto, partecipazione e presenza concreta sul territorio.Quella di giovedì non è una data casuale, anzi. Domani è la Festa del Papà, un'ulteriore occasione per dimostrare responsabilità e massimo impegno, oltre a quei importanti valori fondamentali per guardare con ottimismo al futuro, il nostro futuro.