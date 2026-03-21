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Referendum 2026, orari e cambio sedi per alcune sezioni

Urne aperte domenica e lunedì per il referendum confermativo sulla riforma dell’ordinamento giurisdizionale

Trani - sabato 21 marzo 2026
Domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 gli elettori italiani saranno chiamati alle urne per il referendum confermativo della legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Un appuntamento elettorale di rilievo nazionale, che coinvolge direttamente i cittadini nella scelta su una riforma che incide sull'organizzazione della giustizia.
I seggi resteranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle ore 15. Come previsto per i referendum costituzionali, non è richiesto il quorum: l'esito sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
A Trani, tuttavia, si registra una variazione logistica che riguarda alcune sezioni elettorali. A causa dell'indisponibilità del plesso scolastico "Pertini", interessato da lavori di manutenzione, le sezioni numero 17, 18 e 19 saranno temporaneamente trasferite presso la scuola primaria "Beltrani", situata in via Giorgio La Pira n. 6.
Gli elettori abitualmente assegnati alla sede della "Pertini" dovranno quindi recarsi nella nuova ubicazione per esercitare il proprio diritto di voto. Non saranno necessarie modifiche alla tessera elettorale già in possesso, che resterà pienamente valida.
Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il sito del Ministero dell'Interno, che ha predisposto una sezione dedicata con tutti i dettagli utili su modalità di voto e contenuti del referendum.
L'invito delle istituzioni è quello di verificare per tempo la propria sezione elettorale e partecipare consapevolmente a un passaggio democratico che riguarda l'assetto della giustizia nel Paese
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