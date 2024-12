Capodanno in piazza, arriva l'ordinanza con le misure di sicurezza

E' stata pubblicata l'ordinanza 30/2024 relativa alla notte di Capodanno quando la città di Trani ospiterà il concerto di Tony Hadley in piazza Quercia. Considerato che l'evento, così come accaduto negli ultimi due anni, richiamerà un notevole afflusso di pubblico e per scongiurare episodi di degrado e disordine urbano,dalle ore 19 di martedì 31 dicembre e fino alle ore 06 di mercoledì 1 gennaio 2025 agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività commerciali in sede fissa, in forma ambulante e/o attività artigianali di produzione e vendita di beni alimentari, nonché ai gestori di distributori automatici "c.d. H.24", operanti su tutto il territorio comunale è fatto divieto assoluto di vendita per asporto di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e/o in lattine; è fatto divieto assoluto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici con particolare riguardo nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico interessate dall'evento, nonché nelle strade di collegamento e confluenti nella piazza dell'evento.Inoltre è fatto divieto assoluto a chiunque di introdurre e/o consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nell'area interessata dall'evento; è fatto divieto assoluto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie,bicchieri di vetro e/o in lattine, anche già in proprio possesso, nell'area interessata.E' fatto obbligo ai titolari delle attività di somministrazione presenti nelle aree interne al perimetro di sicurezza (indicato quale AREA ARANCIONE), di effettuare la somministrazione esclusivamente all'interno dei locali, e/o delle strutture all'uopo debitamente autorizzate. Per le stesse motivazioni è disposta la rimozione nelle aree interne al perimetro di sicurezza, (in mappa allegata AREA ROSSA), di tutti gli arredi, del tipo sedie, tavoli, ombrelloni, fioriere et altri arredi mobili in genere, posti sia su area pubblica/privata a servizio delle attività di somministrazione che presentino strutture NON debitamente chiuse, che dovrà essere effettuata non oltre le ore 09 di lunedì 30 dicembre, nonché la rimozione del contenuto e la chiusura dei cestini portarifiuti.E' fatto divieto assoluto nelle aree interne al perimetro di sicurezza (AREA ROSSA), in concomitanza con l'evento programmato, di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, ancorché di libera vendita ed in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti al fine di evitare rischi da esplosione e/o da incendio commessi all' accensione incontrollata di questi materiali.