Trani brinda al 2025 all’insegna della grande musica con l‘Orchestra ICO “Suoni del Sud”, diretta dal M˚ Emilia Di Pasquale

Trani brinderà al 2025 all'insegna della grande musica anche il primo gennaio. Alle ore 11:00 la splendida Piazza Quercia sarà scenografico palcoscenico del Gran Concerto di Capodanno. Essa accoglierà gratuitamente e con mille posti a sedere l'Orchestra ICO Suoni del Sud, con lo spettacolo a cura della Città di Trani e la direzione artistica della Fondazione Aldo Ciccolini ETS di Trani, ente conosciuto a livello internazionale per l'alto perfezionamento pianistico e avviamento al concertismo di giovani talenti, da 10 anni sul territorio pugliese. Una festa continua, in un abbraccio che unisce il 2024 e il 2025, all'insegna dell'eccellenza musicale per tutti i palati e per tutte le generazioni.L'Orchestra "Suoni del Sud", recentemente riconosciuta come ICO - Istituzioni Concertistica Orchestrale - dal Ministero della Cultura, Direzione Generale dello Spettacolo, rappresenta un'eccellenza musicale attiva da circa vent'anni, vantando la sua presenza in programmi della rete ammiraglia della Rai, Rai 1, e di Mediaset, e un consolidato sodalizio artistico con artisti di fama internazionale come Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola Piovani e manifestazioni Lirico-Sinfoniche con 'voci' di fama mondiale quali Gianluca Terranova, Katia Ricciarelli, Andrea Bocelli e Josè Carreras.L'evento spicca tra i "Capodanni di Puglia" per qualità e prestigio ed è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione, POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8. Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.Un programma accattivante e di alto valore culturale con brani di W. A. Mozart "Ouverture da Nozze di Figaro", di G. Rossini "Ouverture da L'Italiana in Algeri", di G. Bizet "Ouverture da Carmen Suite n°2", di J. Strauss "Ouverture Die Fledermaus", di P. Mascagni "Intermezzo da Cavalleria rusticana", di Johann Strauss "Auf der Jagd, polka veloce op. 373", "Tritsch‐Tratsch‐Polka", "Sul bel Danubio blu", di Johann Strauss II "Unter Donner und Blitz op. 324", di Josef Strauss "Feuerfest polka francese op.269", di P. Čajkovskij "Valzer dei fiori dallo Schiaccianoci", di L. Anderson "The Waltzing cat" e, infine, di L. Anderson "The typewriter".Sotto la direzione del M˚ Emilia Di Pasquale, un affascinante viaggio attraverso un repertorio orchestrale, che spazia da opere iconiche a brani più leggeri. Ogni spartito selezionato porta con sé una ricca eredità culturale e musicale, permettendo agli ascoltatori di immergersi in un'atmosfera avvolgente, cullati dalle soavi note. Per il concerto gratuito del primo gennaio è obbligatoria la prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/e/gran-concerto-di-capodanno-a-trani-la-mattina-del-1-gennaio-2025-tickets-1120858962329?aff=oddtdtcreatorDurante il periodo delle festività, la Città di Trani con l'associazione Visit Trani continua ad offrire anche un programma di visite guidate per quanti hanno deciso di trascorrere in città anche i primi giorni del 2025 (Visite Guidate - Le Vie del Natale 2024 | domenica 5 gennaio Tickets, Sun, Jan 5, 2025 at 10:00 AM | Eventbrite (domenica 5 gennaio 2025) e Visite Guidate - Le Vie del Natale 2024 | lunedì 6 gennaio PER BAMBINI Tickets, Mon, Jan 6, 2025 at 10:00 AM | Eventbrite (lunedì 6 gennaio 2025).La città di Trani e Piazza Quercia faranno da cornice spettacolare al concerto - capace di unire persone di ogni età-, colonna sonora perfetta per festeggiare il primo dell'anno. Uno scenario incantevole: dall'elegante piazza si traguarda infatti l'ansa naturale del porto e la magnificenza della cattedrale romanica sul mare.L'amministrazione comunale ha lavorato con impegno per garantire un evento di altissimo livello, curando ogni dettaglio per offrire al pubblico una notte magica e indimenticabile. Tutto il programma su www.tranitincanta.it.