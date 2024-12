La Città di Trani si prepara ad un Capodanno straordinario con Tony Hadley, ex Spandau Ballet

Trani si prepara a vivere un Capodanno indimenticabile: l'arrivo, per lo spettacolo del 31 dicembre, dell'ospite internazionale Tony Hadley, ex frontman degli Spandau Ballet, vera e propria icona pop mondiale, accompagnato dalla sua Fabulous TH Band, e il trascinante staff di Radio Selene. La festa continua poi il primo gennaio con il Grand concerto matinée dell'Orchestra ICO Suoni del sud.Fervono i preparativi per l'evento musicale che farà convergere turisti e pugliesi nella splendida Piazza Quercia, scenografico palcoscenico che si specchia nel caratteristico porto turistico. A partire dalle ore 22,30 si accenderanno i riflettori della grande festa organizzata per dare il benvenuto al 2025 e vivere emozioni uniche dove la musica diventa ponte tra passato, presente e futuro. Previsto il sold out.L'evento spicca tra i "Capodanni di Puglia" per qualità e prestigio ed è cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione, POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8. Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche.La voce che ha definito un'epoca: dagli Spandau Ballet all'olimpo della musica. Parlare di Tony Hadley significa parlare di una delle voci più potenti e riconoscibili del panorama musicale mondiale. Con gli Spandau Ballet, band simbolo del movimento New Romantic, ha conquistato le classifiche internazionali con brani che sono diventati veri e propri inni: "Gold", con la sua energia contagiosa e il suo ritmo incalzante, ha incarnato lo spirito edonistico degli anni '80; "True", ballata romantica per eccellenza, ha fatto sognare milioni di persone con la sua melodia avvolgente e la sua interpretazione intensa; "Through the Barricades" un grido di speranza e di unità in un periodo di grandi cambiamenti sociali. Queste canzoni non sono semplici successi pop: sono frammenti di storia, testimonianze di un'epoca che continua a influenzare la cultura contemporanea, oltre ad essere state, nel tempo, letteralmente "saccheggiate" dalla pubblicità e dal cinema.Un repertorio indimenticabile. L'ex voce iconica della band britannica, amatissimo in tutto il mondo, porterà a Trani la sua energia contagiosa e i suoi successi senza tempo. Con hit come "Only when you live", "I'll fly for you", Tony Hadley farà rivivere le emozioni di un'epoca indimenticabile che ha lasciato un'eredità musicale solida, conquistando intere generazioni nel segno dell'ottima musica.Un viaggio attraverso quattro decenni di musica. Con una carriera che spazia dagli anni '80 fino ai giorni nostri, Hadley continua a incantare il pubblico di tutto il mondo. La sua voce potente e calda e il suo carisma lo hanno reso uno dei volti più amati e autorevoli della new wave britannica.Dagli esordi con gli Spandau Ballet, quando ha contribuito a definire il sound del movimento New Romantic, fino ai suoi ultimi lavori da solista, come "Talking To The Moon" e "Obvious", Tony Hadley ha sempre dimostrato una grande versatilità, con una cifra riconoscibile ai 4 angoli del globo: la sua vocalità dalle vette elevatissime.Negli anni, la carriera di Hadley è stata costellata di successi, prima con gli Spandau Ballet con album come True (1983), Diamond (1984) e Brave New World (1990) che hanno segnato un'epoca. Una musica che sfidava le etichette di genere con la fusione di stili musicali diversi, dando vita a un suono fresco ed emozionante che avrebbe dominato le classifiche, consegnando, di fatto, quei brani e lo stesso interprete alla storia. Ma Hadley non si è fermato al successo degli Spandau Ballet. La sua carriera solista con album come Tony Hadley (2005) e la più recente incursione nel mondo dello swing con "A Swinging Christmas" (2018) e il nuovo disco "The Mood I'm In" (2024) è la dimostrazione di un talento versatile e in continua evoluzione. Ha saputo reinventarsi, esplorando nuovi territori musicali, dal pop al rock, passando per il jazz e lo swing, senza mai perdere la sua identità vocale unica e inconfondibile. Tanti di questi straordinari successi saranno evocati e cantati assieme al pubblico festante della notte del 31 dicembre a Trani.Reduce dai successi della tournée di 'The Big Swing tour' e del tour rock estivo 'The mood I'm In', Hadley sarà nella Perla dell'Adriatico per illuminare la lunga notte di San Silvestro.Oltre alla sua straordinaria voce, Tony Hadley ha rappresentato e continua a rappresentare un'icona di stile, con il suo carisma innato e la sua eleganza senza tempo. La sua presenza scenica magnetica e la sua energia contagiosa lo hanno reso un artista amato e rispettato in tutto il mondo. Il concerto è gratuito.Hadley, una delle voci maschili più rinomate al mondo, dopo il tour celebrativo dei 40 anni di carriera, sold out in tutte le tappe italiane, giunge a Trani con un nuovo spettacolo accompagnato dalla The Fabulous TH Band formata da musicisti internazionali di altissimo livello come Tim Peter Sandiford alla chitarra, Phil Williams al basso, Adam Wakeman alle tastiere, Lily Gonzalez alle percussioni e back vocals, Timothy James Bye alla batteria.Accenderà la lunga notte di San Silvestro, a partire dalle ore 22,30, il trascinante staff di dj e speaker di Radio Selene, importante architrave dell'intera serata, pronto a bissare il successo degli ultimi anni. I djs Nico De Marinis e Dario Quagliarella, gli speaker Maria Rita Minoia, Rebecca Epifani e Stefano Alicchio si alterneranno in grande spolvero sul palco e nella conduzione della lunga diretta radiofonica su Radio Selene dell'intero spettacolo. A cadenzare lo show anche le coreografie interpretate dal corpo di ballo composto da 5 ballerini professionisti della scuola di danza South Dance Center di Trani, appartenenti alla crew "South Klan", distintasi alle finali mondiali a Los Angeles lo scorso luglio.Una festa continua ad introdurre Hadley, che traghetterà il pubblico fino al countdown della fine dell'anno, trascinandolo nel 2025 con il brindisi di rito del sindaco Amedeo Bottaro, per poi continuare anche dopo l'attesa performance dell'artista londinese (intorno alle 23,30 inizio concerto Hadley, intervallo per il Capodanno con Radio Selene intorno alle 23,50 fino alle 00,20, in seguito fine concerto di Hadley).Il primo gennaio, alle ore 11:00, la stessa piazza accoglierà con mille posti a sedere il Gran Concerto di Capodanno, anch'esso gratuito, dell'Orchestra ICO Suoni del Sud, con la direzione artistica della Fondazione Aldo Ciccolini ETS di Trani, ente conosciuto a livello internazionale per l'alto perfezionamento pianistico e avviamento al concertismo di giovani talenti, da 10 anni sul territorio pugliese. L'Orchestra "Suoni del Sud", recentemente riconosciuta come ICO - Istituzioni Concertistica Orchestrale - dal Ministero della Cultura, Direzione Generale dello Spettacolo, rappresenta un'eccellenza musicale attiva da circa vent'anni, vantando la sua presenza in programmi della rete ammiraglia della Rai, Rai 1, e di Mediaset, e un consolidato sodalizio artistico con artisti di fama internazionale come Ennio Morricone, Luis Bacalov, Nicola Piovani e manifestazioni Lirico-Sinfoniche con 'voci' di fama mondiale quali Gianluca Terranova, Katia Ricciarelli, Andrea Bocelli e Josè Carreras.Trani brinderà al 2025 all'insegna della grande musica con un programma accattivante e di alto valore culturale con brani di W. A. Mozart, G. Rossini, G. Bizet, J. Strauss, P. Mascagni, P. Čajkovskij e L. Anderson, sotto la direzione del M˚ Emilia Di Pasquale. Un affascinante viaggio attraverso un repertorio orchestrale, che spazia da opere iconiche a brani più leggeri. Ogni spartito selezionato porta con sé una ricca eredità culturale e musicale, permettendo agli ascoltatori di immergersi in un'atmosfera avvolgente, cullati dalle soavi note.Per il concerto gratuito del primo gennaio è obbligatoria la prenotazione al link: https://www.eventbrite.it/e/gran-concerto-di-capodanno-a-trani-la-mattina-del-1-gennaio-2025-tickets-1120858962329?aff=oddtdtcreatorUn Capodanno da sogno. La scelta dell'Orchestra ICO Suoni del Sud e di Tony Hadley per il Capodanno tranese è un chiaro segnale della Città di Trani - che lo ha fortemente voluto come ospite - per accogliere il nuovo anno con un evento musicale internazionale di grande prestigio e richiamo per turisti e cittadini. Durante il periodo delle festività e del Capodanno, la Città di Trani con l'associazione Visit Trani offrirà anche un programma di visite guidate per quanti hanno deciso di trascorrere in città gli ultimi giorni del 2024 e i primi del 2025 (Visite Guidate - Le Vie del Natale 2024 | domenica 29 dicembre PER BAMBINI Tickets, Sun, Dec 29, 2024 at 10:00 AM | Eventbrite (domenica 29 dicembre), Visite Guidate - Le Vie del Natale 2024 | domenica 5 gennaio Tickets, Sun, Jan 5, 2025 at 10:00 AM | Eventbrite (domenica 5 gennaio 2025) e Visite Guidate - Le Vie del Natale 2024 | lunedì 6 gennaio PER BAMBINI Tickets, Mon, Jan 6, 2025 at 10:00 AM | Eventbrite (lunedì 6 gennaio 2025).La musica dell'orchestra e la voce dell'icona internazionale del pop, capaci di unire persone di ogni età, sono la colonna sonora perfetta per festeggiare l'arrivo del 2025.Trani: un palcoscenico d'eccezione per una leggenda della musica. La città di Trani e Piazza Quercia faranno da cornice spettacolare a questo evento straordinario. La città, con la sua bellezza straordinaria e il suo fascino unico, offre uno scenario suggestivo e ideale per celebrare la grandezza della musica di Tony Hadley. Dalla piazza si traguarda l'ansa naturale del porto e la magnificenza della cattedrale romanica sul mare. L'amministrazione comunale ha lavorato con impegno per garantire un evento di altissimo livello, curando ogni dettaglio per offrire al pubblico una notte magica e indimenticabile.Sarà garantita inoltre l'area dedicata ai diversamente abili per gli spettacoli del 31 dicembre e del primo gennaio, con accesso da via Mario Pagano. La prenotazione potrà essere effettuata all'indirizzo email dopodinoi@comune.trani.bt.it fino alle ore 12:00 di lunedì 30 dicembre 2024. L'accesso all'area sarà garantito al soggetto beneficiario e ad un solo accompagnatore per persona.Per scongiurare episodi di disordine urbano, infatti, dato il grande afflusso di pubblico previsto, è stata emanata l'ordinanza in vigore a partire dalle ore 19:00 di martedì 31 dicembre 2024 e fino alle ore 6:00 di mercoledì 1˚ gennaio 2025 (tutte le prescrizioni: CAPODANNO IN PIAZZA, FIRMATA ORDINANZA CON MISURE DI SAFETY / Notizie / Novità / Homepage - Comune di Trani).Sarà una notte magica che resterà impressa nella memoria di tutti coloro che avranno la fortuna di viverla, così come questo periodo di festività ricchissimo di eventi (tutto il programma su www.tranitincanta.it).