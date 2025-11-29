IMG
Vita di città

Sarà Edoardo Bennato a infiammare la notte di san Silvestro a Trani

Il cantautore napoletano è autore di evergreen amati da tante generazioni

Trani - domenica 30 novembre 2025
Saranno solo canzonette, ma quel che è certo è che dalla fine degli anni settanta fanno ancora ballare e cantare come il primo giorno: sono quelle di Edoardo Bennato, cantautore partenopeo considerato uno dei grandi della storia della musica italiana e che sarà il protagonista della notte di San Silvestro a Trani . L'appuntamento è ormai come sempre in piazza Quercia a partire dalle 22 con l'animazione di Radio Selene che con una sorta di quiz sui social ("ciurma.... Tutti a raccolta da me!" , il richiamo del rock di capitan Uncino) ha annunciato ufficiosamente quale fosse il nome atteso soprattutto da quanti preferiscono da anni attendere il primo giorno dell'anno a Trani. Il nome di Edoardo Bennato , ma soprattutto la sua energia , il suo rock, i suoi successi promettono una notte di festa che potrebbe davvero unire tante generazioni, dai giovani di quarant'anni fa a quelli di oggi, burattini senza fili che balleranno e canteranno in una delle piazze più belle di Puglia. .
