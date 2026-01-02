Orchestra Foto Adriana Fabrizio" />
Orchestra "Saverio Mercadante" di Altamura. Foto Adriana Fabrizio
Eventi e cultura

Capodanno di Trani in concerto tra Morricone, Strauss e Mozart

Il concerto, curato dalla Fondazione “Aldo Ciccolini OdV - ETS” si è tenuto in piazza Quercia nella mattinata di ieri

Trani - venerdì 2 gennaio 2026 07.30
Il Capodanno tranese è giunto al termine e, nella fredda mattinata di ieri, sul palco di piazza Quercia si sono esibiti i musicisti dell'Orchestra "Saverio Mercadante" di Altamura, diretti dal Maestro Rocco Debernardis. Nonostante la bassa temperatura il pubblico ha invece mostrato grande calore per questo primo concerto dell'anno, complice anche la bellezza del luogo che lo ha ospitato, un'assolata piazza Quercia che si staglia sul mare del porto, dove la brezza marina ha accompagnato le composizioni di Ennio Morricone che hanno aperto il concerto.

Il concerto, come si ricordava poc'anzi, si è aperto sulle note meravigliose di Ennio Morricone, con le sue celeberrime colonne sonore: da "C'era una volta il West" a "Cinema paradiso", "Per un pugno di dollari" e "C'era una volta in America". Il concerto, tuttavia, si è caratterizzato per la sua poliedricità, poiché Ennio Morricone ha ceduto il passo a Wolfgang Amadeus Mozart, di cui è stata eseguita l'Adagio dal Concerto K 662 e Johann Strauss (figlio) con i famosissimi tre valzer "Sul bel Danubio blu", "dell'Imperatore" e "Rose del Sud".

Le composizioni eseguite durante il concerto hanno portato il Capodanno di Trani a un livello superiore, offrendo una prospettiva (visiva e musicale) e un'occasione di ascolto uniche: la musica non serve solo per divertire le folle che accolgono festanti il nuovo anno, ma anche per riflettere e, soprattutto, far emozionare; lo fa benissimo l'orchestra altamurana, prima suonando Ennio Morricone, rievocandone la grande profondità d'animo e sensibilità artistica, continuando sulle note di Mozart, che i suoi stessi contemporanei consideravano direttamente ispirate da Dio, arrivando alla raffinatezza austriaca di Strauss. Di tutti i concerti che si terranno a Trani nel corso del 2026 sicuramente questo rimarrà impresso nella memoria per la sua bellezza.

Prima di cominciare non sono mancati i saluti del Sindaco Amedeo Bottaro, che ha sottolineato il traguardo raggiunto da Trani di diventare un centro di riferimento per le festività di fine e inizio anno, ricordando inoltre la felice coincidenza tra il concerto di Capodanno e il passaggio della fiaccola olimpica per i giochi olimpici invernali di Milano – Cortina 2026, avvenuta proprio ieri mattina a ridosso dell'inizio dello spettacolo musicale. Erano presenti, inoltre, le autorità della Fondazione "Aldo Ciccolini OdV – ETS" nelle persone di Elisabetta Papagni in qualità di Presidente e di Alfonso Soldano quale direttore artistico della fondazione.

