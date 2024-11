Carabinieri in vetrina per la ricorrenza del 4 novembre

Nella giornata di ieri, il Comando Provinciale Carabinieri BAT, in occasione della ricorrenza della "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate", ha promosso diverse iniziative per valorizzare le tradizioni e la memoria storica delle Forze Armate.I carabinieri hanno ospitato all'interno della propria sede una rappresentanza di alunni di diversi istituti scolastici di Trani sia della scuola primaria, che della scuola secondaria di I grado, ai quali sono state mostrate tutte le attività principali svolte dai militari. I bambini hanno potuto così osservare come funziona la Centrale Operativa, punto di raccolta delle richieste dei cittadini, provare l'ebrezza di salire su una gazzella o sulla motocicletta della Sezione Radiomobile, e infine ammirare gli affreschi dell'Agorà degli Eroi, dove sono tramandate le gesta eroiche di alcuni carabinieri deceduti in servizio e non. Per qualche ora i bambini sono diventati dei Carabinieri a tutti gli effetti.Importante iniziativa quest'anno è stata quella di esporre uniformi presso tre negozi di abbigliamento su ciascun comune capoluogo e una palestra di Trani.Da lunedì, infatti, passeggiando per via Regina Margherita si è potuto ammirare la grande uniforme speciale da Ufficiale e una uniforme ordinaria femminile all'interno della vetrina della nota boutique "Quaranta". Al contrario nel negozio di abbigliamento per bambini "Depinto Kids", situato in via Imbriani a Barletta, è stata esposta un'uniforme ordinaria femminile accanto a due bambini, che vuole raffigurare non solo un carabiniere donna, ma anche una "mamma" con lo sfondo dello storico castello Svevo. Passeggiando per il corso Vittorio Emanuele a Trani si potranno ammirare le grandi uniformi speciali una da ufficiale e l'altra da maresciallo esposte in vetrina da "Nugnes". Per gli amanti dello sport invece la palestra "Time Out" ha permesso di esporre sia nella sede in via Superga, che nella sede in via Attilio Perrone Capano, due uniformi ginniche carabinieri.