Cartoline di Natale, nella chiesa di Santa Teresa concerto a cura dell'Archet Duo

domenica 29 dicembre 2019

ore 19,30 presso la Chiesa di Santa Teresa.

L'Arciconfraternita SS. Addolorata di Trani, nell'ambito del proprio programma nel periodo natalizio, organizza un evento musicale previsto per, alleL'Archet duo, composto dalle violiniste Alessia Laurora e Gabriella Altomare, presenterà il concerto per due violini dal titolo "": un viaggio musicale alla scoperta dei più tradizionali canti natalizi di diversi paesi del mondo. Perché la musica, universale per antonomasia, diventa a Natale il canto di festa che unisce i popoli tutti e che celebra l'arrivo della Luce che squarcia il buio dei mesi invernali ovvero dell'oscurità nel più intimo e autentico sentire cristiano.