Castello chiuso di domenica, Branà: «Trani città turistica take away»

«Trani città turistica e il Castello Svevo chiuso...la domenica. Ma tanto ci basta Battiti live per dire che è turistica e soprattutto per "farsi vedere" su Italia 1, con tanto di post trionfali da parte di tutti i componenti dell'amministrazione»: è il duro sfogo del capogruppo consiliare del M5S Vito Branà alla notizia della chiusura di domenica del Castello Svevo.«Tutto questo - conclude - tra la vergogna dei cittadini tranesi che non sanno rispondere del perché di questa chiusura ai turisti increduli. Per eventi che portano soltanto "fumo" l'amministrazione muove il mondo, per la "sostanza" ma con meno visibilità non se ne fregano niente... E poi sempre con rispetto il Sindaco è il fuori classe delle pezze a colori».