Cede il rivestimento del solaio in una palazzina in via Superga: nessun ferito

Un crollo si è verificato nei giorni scorsi a Trani, in via Superga. Più precisamente si è trattato del distacco del "cappotto termico orizzontale" del solaio, formato da materiale isolante, causato molto probabilmente per le alte temperature. Il fatto non ha provocato nessun ferito. Sull'episodio sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato.