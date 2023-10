Cede un' enorme bouganvillla in via Elena Comneno, travolte auto in sosta

Al lavoro i Vigili del Fuoco per rimuoverla

.

Sul posto i vigili del Fuoco, al lavoro per rimuovere la pianta che adornava maestosa quell'angolo di strada.

Cede enorme buganville che ricopriva tutta.la facciata del retro di una palazzina di.via Elena Comneno, all inizio del lato che porta sul lungomare.Alcuni danni sarebbero stati provocati sulla parte anteriore di un' auto travolta dal bellissimo arbusto - in piena fioritura visto questo ottobre mite e che era in sosta nei pressi del ristorante Osteria Ai Platani.