Cefalee, ambulatorio a Trani eroga terapie avanzate ed innovative con gli anticorpi monoclonali

L'emicrania è un disturbo neurologico cronico che colpisce più di 1 miliardo di persone in tutto il mondo (circa il 15% della popolazione mondiale). I mal di testa non sono tutti uguali e alcuni tipi possono essere causa di disabilità. Episodi frequenti e intensi, per più giorni consecutivi e per più mesi, possono significare emicrania o cefalea cronica e vanno trattati con la giusta cura.Ci sono molte forme di cefalea che possono essere gestite dal medico di famiglia o dal pediatra o dal neurologo. Tuttavia, ci sono situazioni di emicrania cronica e ad alta frequenza, di cefalea a grappolo cronica ed altre forme patologiche in cui è consigliato rivolgersi a un centro specializzato. La gestione delle forme invalidanti di cefalea richiede un approccio personalizzato, in grado di offrire soluzioni efficaci per migliorare la qualità della vita di chi ne soffre.Al Presidio Territoriale di Assistenza di Trani è attivo un Ambulatorio dedicato alle cefalee, riconosciuto dalla Società Italiana per lo Studio delle Cefalee - di cui è responsabile la dott.ssa Anna Totagiancaspro, dirigente neurologo - che si dedica alla diagnosi e al trattamento delle forme più complesse e resistenti di cefalea."Sintomi da monitorare - spiega la dott.ssa Totagiancaspro - sono i mal di testa ricorrenti per più di almeno 8 giorni al mese da almeno tre mesi e cefalee resistenti ai trattamenti comuni. Noi ci poniamo come punto di riferimento per i pazienti affetti da cefalee complesse, offrendo diagnosi e terapie avanzate in linea con le più recenti evidenze scientifiche, come la somministrazione di tossina botulinica e degli anticorpi monoclonali. Recenti studi, illustrati durante prestigiosi congressi scientifici, hanno evidenziato come proprio l'utilizzo degli anticorpi monoclonali ha ridotto del 50% il numero di episodi mensili di emicrania nei primi tre mesi ed addirittura del 75% in ogni mese nel primo anno di somministrazione".Nell'ambulatorio di Neurologia del Poliambulatorio di Trani si svolgono le seguenti prestazioni specialistiche: prima visita cefalee e visite di controllo cefalee, con valutazioni approfondite per la diagnosi e il monitoraggio della patologia ed ecocolordoppler dei tronchi sovraortici. Viene somministrata la tossina botulinica per emicrania cronica, un trattamento mirato per le forme più resistenti e vengono prescritte terapie target come gepanti (nuovi farmaci il cui principio attivo risulta efficace nella cura delle cefalee croniche) e gli anticorpi monoclonali, in conformità con le linee guida internazionali, somministrabili per via sottocutanea o con day service ambulatoriale, garantendo un'opzione terapeutica innovativa per i pazienti che ne necessitano.👉L'accesso all'ambulatorio dedicato alle cefalee avviene attraverso prenotazione e prescrizione di visita specialistica del medico di famiglia.