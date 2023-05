Cena di quartiere al Parco Petrarota per il progetto "Petra-Con/solidare luoghi"

Una grande festa, aperta a tutti i cittadini. Verrà allestita una lunga tavolata, per ospitare chiunque voglia partecipare, portando pietanze da condividere con gli altri commensali.Un ritorno alle origini, tra un panino alla porchetta e un ritornello di un classico anni Sessanta, sulle note de "Gli zii di Milano".Parco Petrarota si appresta alla trasformazione: per diventare un grande salotto urbano, un pulsante polmone verde nel centro della città, non basteranno l'opera di street art al centro del progetto #Petra, le installazioni artistiche e di light design. Ogni mano e ogni piede danzante sarà un passo verso la riqualificazione di questa area. Porta il tuo sorriso migliore!In collaborazione con Auser Trani e L'Angolo delle Carni. Ingresso libero sabato 27 maggio dalle 20 in poi.𝗣𝗘𝗧𝗥𝗔 - 𝗖𝗢𝗡/𝗦𝗢𝗟𝗜𝗗𝗔𝗥𝗘 𝗟𝗨𝗢𝗚𝗛𝗜 è un progetto di rigenerazione urbana e arte pubblica, finanziato dall'avviso Sthar Lab della Regione Puglia e affidato dalla Città di Trani all'artista Daniele Geniale e al collettivo di associazioni culturali aderenti al tavolo di coprogettazione.