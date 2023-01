Centri impiego Bat: in 6 mesi crescono del 100% le offerte di lavoro e di 10 volte le candidature

Prosegue il trend di crescita delle posizioni lavorative proposte dai Centri per l'impiego della Bat. Nell'edizione dell'ultimo report dell'anno, emerge il dato delle persone da assumere, arrivate al numero di 640 cui si sommano le 177 posizioni aperte per lavori all'estero, pubblicate per la prima volta nel report e rientranti nella rete degli annunci Eures.I Centri per l'impiego della Bat hanno diffuso anche alcuni dati di sintesi (giugno-dicembre 2022) che sintetizzano i numeri del servizio di "Incontro Domanda Offerta" di lavoro nel secondo semestre dell'anno:- crescono del 100% le offerte che passano dalle 92 di giugno alle 181 di dicembre;- sono aumentate di oltre dieci volte le candidature degli utenti che sono cresciute da 994 a 10588;- sono stati oltre 2400 i curricula selezionati e trasmessi alle imprese in sei mesi, con una media di quasi 4 curricula inviati per ogni persona da assumere.Si consolida, quindi, la fiducia attribuita dalle aziende della provincia che, sempre più numerose, in questi sei mesi hanno scelto di affidare la gestione delle loro offerte di lavoro ai Centri per l'Impiego.Gli annunci di lavoro dei Centri per l'impiego della Sesta Provincia sono presenti su Lavoro per te, il portale della Regione Puglia dedicato alla ricerca di occupazione. Le offerte di lavoro proposte assicurano la possibilità di candidature su numerosi ambiti professionali, favorendo l'opportunità per gli utenti di ricerca di posizioni lavorative adatte alle proprie esigenze personali e al percorsoformativo e professionale.Per candidarsi alle offerte, bisogna consultare il portale lavoroperte.regione.puglia.it o l'app "Lavoro per te Puglia".Per promuovere le notizie sulle offerte provinciali presenti su Lavoro per te, i Centri per l'impiego della Bat hanno creato il canale Telegram "Offerte lavoro BAT – LavoroXTE", a cui è possibile iscriversi al link https://t.me/offertelavoropertebat, in cui sono costantemente riportati i nuovi annunci pubblicati sul portale.Per informazioni sull'invio dei curricula e sulle offerte attive e per la pubblicazione di annunci, cittadini e aziende possono rivolgersi ai Centri per l'Impiego dell'Ambito BAT, aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30, il martedì dalle 15 alle 16.30 e il giovedì pomeriggio su prenotazione) presso le sedi dislocate in tutti i comuni (per contatti: arpal.regione.puglia.it).