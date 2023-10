Centrodestra fortemente critico sul piano di accorpamento scolastico proposto dal Comune

La scuola, il luogo in cui si formano i cittadini del futuro, è sempre un argomento che tocca da vicino tutte le famiglie; proprio alcune di queste ultime a Trani si trovano in stato di grande agitazione a causa dellain vista deisul territorio.Una necessità che nasce da due motivazioni: il forte tasso di denatalità in città, che quindi diminuisce gli utenti delle istituzioni scolastiche, e la necessità della Regione Puglia di far quadrare i conti, che ha comportato la previsione della eliminazione perdi 58 istituti scolastici in tutta la Regione.Nello specifico, la proposta avanzata dallaprevedeva la "Verticalizzazione del 1^ Cd "De Amicis" in Istituto comprensivo, mediante l'accorpamento delle classi di scuola secondaria di primo grado "Rocca" attive nel plesso di Via Tasselgardo n. 1; Verticalizzazione del 3^ Cd D'Annunzio in Istituto Comprensivo, mediante l'accorpamento delle classi di scuola secondaria di primo grado "Bovio-Palumbo" attive nel plesso di Corso Imbriani n. 233".Di diverso avviso l'amministrazione comunale che con delibera di giunta a settembre ha invece espresso la volontà di accorpare il 3° C.D. "D'annunzio" con la S.S.1° G. "Rocca Bovio Palumbo".Sul punto, su cui sono in stato di agitazione molti genitori del plesso "", che hanno anche organizzato una, sono intervenuti i consiglieri del centrodestra, chiedendo chiarimenti su quella che è stata la scelta dell'Amministrazione e quindi su "quali siano le motivazioni che hanno indotto la stessa a disattendere – spiegano dall'opposizione – quanto deliberato dalla Regione Puglia che invece prevedeva la nascita a Trani di due istituti comprensivi".La coalizione diha inoltre duramente criticato la scelta dell'amministrazione di confrontarsi con tutti i consiglieri comunali tranne che con i 6 eletti in minoranza, rivendicando il ruolo di sindacato ispettivo e controllo riservato ai rappresentanti eletti dai cittadini, ricordando fra l'altro che "lo stesso gruppo consiliare di, partito di riferimento dell'firmatario della proposta, aveva espresso forti dubbi in merito a quelle che sarebbero poi state le scelte effettive dell'Amministrazione"."Chiediamo di conoscere nel dettaglio le ragioni che hanno portato all'adozione di tale delibera – chiosano i consiglieri del centrodestra – per la quale sarebbe stato opportuno un confronto serio e costruttivo con le forze politiche, anche non presenti in Consiglio, nonché con tutti gli stakeholder interessati a tale tipo di statuizione".