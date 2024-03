"Allarme bomba in una scuola di Trani", tutti gli istituti restano chiusi

Le forze dell'ordine sono all'opera per ispezionare tutti gli edifici scolastici

Ènella valigetta trovata nella stazione di Trani che è stato rinvenuto il biglietto con su scritto che ci sarebbe un ordigno esplosivo in una delle scuole di Trani. Pertanto le forze dell'ordine sono allo stato attuale impegnate in via cautelativa a ispezionare tutti i plessi scolastici. Ovviamente tutte le scuole di ogni ordine e grado questa mattina restano chiuse. Al lavoro sono insieme ai Carabinieri, gli artificieri, i Vigili del fuoco di Barletta e il nucleo NBCR di Bari.