Centrodestra tranese, il NPSI provinciale indica Mangione come candidato a Sindaco

I Socialisti Liberali e Riformisti della BAT chiedono una scelta politica chiara per Trani e frenano sull’ipotesi del “professionista prestato alla politica”

Trani - martedì 24 febbraio 2026 15.46
Nel centrodestra tranese il confronto sul nome del candidato sindaco resta aperto e, con l'avvicinarsi delle elezioni amministrative del 2026, i tempi della sintesi politica si fanno sempre più stretti. Dopo le dichiarazioni rilasciate ai nostri microfoni dal Coordinatore Provinciale di Forza Italia Marcello Lanotte – che aveva indicato, tra i possibili profili, i nomi di Alfonso Maria Mangione, Pasquale De Toma e Rosa Uva – il dibattito interno alla coalizione continua a registrare movimenti e prese di posizione.

Nelle ultime ore, mentre prende quota anche l'ipotesi di un "professionista prestato alla politica" , per rispetto agli attori in causa non scriviamo il nome, come possibile soluzione di compromesso, arriva una presa di posizione chiara da parte della Segreteria Provinciale BAT del NPSI – Socialisti Liberali e Riformisti. Una scelta che interviene nel pieno delle dinamiche del tavolo del centrodestra e che indica esplicitamente nel dott. Alfonso Maria Mangione il profilo ritenuto più adeguato per guidare la coalizione.

Sul fondo resta la corsa – più o meno dichiarata – tra centrodestra e centrosinistra a chi chiuderà prima il nome del candidato. Ma, al di là delle tempistiche, ciò che appare centrale per l'elettorato è la qualità della proposta politica: un programma serio, realistico, capace di leggere con onestà la situazione della città e di proporre un'azione amministrativa fondata sul bene comune, senza promesse irrealistiche né scorciatoie.
  • Di seguito il comunicato stampa integrale della Segreteria Provinciale BAT del NPSI – Socialisti Liberali e Riformisti.

Il centrodestra nella città di Trani non può più attendere e, ancora una volta, sta decidendo di non decidere, rifugiandosi in scelte da "cupio dissolvi". Si puntava ad una nuova stagione attraverso l'individuazione di un nome forte, condiviso, aggregante e di comprovata esperienza politica, che conosca fino in fondo la città di Trani e le sue innumerevoli criticità. Sicuramente senza mancare di rispetto ad altre forze politiche, ove sul tavolo ci sono nominativi di rispetto . Di contro, in queste ore prende quota l'ennesimo nome del professionista da prestarsi alla politica , da sacrificare come candidato sindaco, che certifica a pieno, nonostante le cocenti sconfitte degli ultimi 10 anni, la poca visone e lungimiranza del centrodestra Tranese di saper fare sintesi attraverso l'individuazione di un candidato sindaco unitario. Come socialisti, liberali e riformisti vediamo nel dott. Alfonso Maria Mangione una proposta politica seria e credibile per la città. Mangione é un candidato politico serio e capace, da sempre impegnato nella città di Trani, accettato anche nel mondo del terzo settore, ma soprattutto "POLITICO" È giunto il momento di assumersi sino in fondo le responsabilità, diversamente nostro malgrado, a nulla sono servite le sonori sconfitte del recente passato, cui ci pongono in una profonda riflessione politica ,sicuramente come forza politica Liberale e Riformista. Cardilli Rocco segretario provinciale (NPSI BAT).

  • Trani Amministrative 2026
