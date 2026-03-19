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Giacomo Marinaro è “Pronto”: ecco lo slogan ufficiale della campagna elettorale
La presentazione ufficiale nella mattinata di giovedì
Trani - giovedì 19 marzo 2026 15.09
Giacomo Marinaro, candidato sindaco della città di Trani, ha ufficialmente presentato lo slogan ufficiale della sua campagna elettorale, tramite una conferenza stampa, tenutasi in mattinata nel suo comitato: "Pronto", una parola semplice, ma ricca di significato.
"Pronto a risolvere i problemi della Città", "Pronto a diventare la voce del popolo", "Pronto a condividere soluzioni efficaci", "Pronto a fare da ponte con le istituzioni": questi i quattro punti cardine del messaggio lanciato da Marinaro, accolto inoltre da una buona cornice di pubblico.
Quella di oggi, 19 marzo, non è stata una data casuale, bensì quella della 'Festa del Papà', simbolo di responsabilità, impegno e soprattutto valori sani, fondamentali per costruire un futuro ricco di ottimismo. Alla domanda "E tu, sei pronto?", Marinaro risponde con fermezza e convinzione di esserlo, in vista delle prossime elezioni amministrative.
La presentazione ufficiale dello slogan, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Giacomo Marinaro, è disponibile a questo link: https://www.facebook.com/share/v/18RQhsCv9Y/?mibextid=wwXIfr
"Pronto a risolvere i problemi della Città", "Pronto a diventare la voce del popolo", "Pronto a condividere soluzioni efficaci", "Pronto a fare da ponte con le istituzioni": questi i quattro punti cardine del messaggio lanciato da Marinaro, accolto inoltre da una buona cornice di pubblico.
Quella di oggi, 19 marzo, non è stata una data casuale, bensì quella della 'Festa del Papà', simbolo di responsabilità, impegno e soprattutto valori sani, fondamentali per costruire un futuro ricco di ottimismo. Alla domanda "E tu, sei pronto?", Marinaro risponde con fermezza e convinzione di esserlo, in vista delle prossime elezioni amministrative.
La presentazione ufficiale dello slogan, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Giacomo Marinaro, è disponibile a questo link: https://www.facebook.com/share/v/18RQhsCv9Y/?mibextid=wwXIfr
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