Giacomo Marinaro è “Pronto”: ecco lo slogan ufficiale della campagna elettorale

, candidato sindaco della città di Trani, ha ufficialmente presentato lo slogan ufficiale della sua campagna elettorale, tramite una conferenza stampa, tenutasi in mattinata nel suo comitato: "", una parola semplice, ma ricca di significato."Pronto a risolvere i problemi della Città", "Pronto a diventare la voce del popolo", "Pronto a condividere soluzioni efficaci", "Pronto a fare da ponte con le istituzioni": questi i quattro punti cardine del messaggio lanciato da Marinaro, accolto inoltre da una buona cornice di pubblico.Quella di oggi, 19 marzo, non è stata una data casuale, bensì quella della 'Festa del Papà', simbolo di responsabilità, impegno e soprattutto valori sani, fondamentali per costruire un futuro ricco di ottimismo. Alla domanda "E tu, sei pronto?", Marinaro risponde con fermezza e convinzione di esserlo, in vista delle prossime elezioni amministrative.La presentazione ufficiale dello slogan, trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di Giacomo Marinaro, è disponibile a questo link: https://www.facebook.com/share/v/18RQhsCv9Y/?mibextid=wwXIfr