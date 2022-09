Centrone: "Dopo un mese le lastre di eternit sono ancora lì"

A un mese dalla segnalazione della presenza di lastre di eternit in contrada Fontanelle, il consigliere Michele Centrone (lista Filiberto Palumbo Sindaco) interviene nuovamente per sottolineare sia il reato di abbandono di rifiuti che l'inerzia nel recupero degli stessi.In realtà il sopralluogo tecnico è avvenuto e nei prossimi giorni gli operatori dovrebbero provvedere alla rimozione di esse.Pubblichiamo integralmente l'intervento del consigliere."lI primi di Agosto ho segnalato l'abbandono di lastre di Eternit (amianto) in contrada Fontanelle 2.Questa strada oltre a essere giornalmente percorsa da chi si reca al lavoro nei mesi estivi è la via principale per accedere ad un lido balneare. Ricordo a me stesso che l'amianto è altamente pericoloso per la salute pubblica.Oggi, dopo un mese esatto, l'amianto è ancora lì !!! Questa è la conferma di quanto poco efficiente sia questa amministrazione e di come sia poco attenta alla salute dei cittadini.L'abbandono di rifiuti, peraltro tossici, costituisce ancora reato?Credo di si."