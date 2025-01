Cerca di dar fuoco ai rifiuti, fugge all'arrivo di alcuni podisti. "Questa discarica abusiva è un crimine verso i cittadini"

L'uomo che ha scaricato dalla sua automobile l'ennesimo carico di rifiuti e ha cominciato ad appiccare il fuoco intorno alle 17 è fuggito quando ha visto arrivare delle persone che facevano footing,le stesse che ci hanno inviato queste fotografie. "Non siamo neanche riusciti a vedere che macchina fosse, perché era lontano ed era evidente avesse appena cominciato a dare fuoco ai rifiuti, operazione evidentemente interrotta vedendoci sopraggiungere". Il fuoco non ha fatto in tempo a propagarsi, infatti quando i testimoni di questa pratica sono arrivati dove avevano visto l'uomo - ribadendo che questa non è semplicemente un' espressione di inciviltà ma un vero e proprio reato perseguibile penalmente - la fiamma era già spenta, ne era rimasta solo una piccola nube di fumo, per cui non è stato necessario chiamare i Vigili del Fuoco. "Veniamo spesso il pomeriggio a fare piccole corse in campagna e la situazione peggiora di giorno in giorno" . Questo stato di abbandono è come se legittimasse questi criminali a sporcare sempre di più, a inondare queste strade, che dovrebbero incorniciare la bella campagna di Trani di rifiuti; e ovviamente a darne fuoco rendendo l'aria malsana e nociva, aria che riesce a spingersi ovviamente fino al centro abitato, essendo in linea d'aria vicinissimi alle abitazioni intorno a via Andria. Le segnalazioni di aria fetida, sporca, bruciata sono quotidiane e non è un mistero, ormai, da dove provengano. C'è solo la certezza che facciano molto male ai cittadini.