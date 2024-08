Cercano di introdursi in un appartamento incustodito in via Montegrappa, arrestati dalla Polizia di Stato

Nei giorni scorsi, grazie al rafforzamento del dispositivo di controllo del territorio voluto dal Questore, Alfredo Fabbrocini, sono stati individuati quattro topi d'appartamento, bloccati, due a Barletta e due a Trani, nell'atto di introdursi all'interno di abitazioni lasciate momentaneamente non presidiate da proprietari. Erano le due di notte tra domenica e lunedì quando due soggetti sono stati colti in flagranza di reato mentre cercavano di entrare in un appartamento in via Montegrappa. Grazie anche alla collaborazione di alcuni residenti, la volante della Polizia di Stato è giunta tempestivamente e ha tratto in arresto i due malviventi.