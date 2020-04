Chiusura degli esercizi commerciali a Pasqua e Pasquetta: il sindaco firma l'ordinanza

E' stata pubblicata sul sito Istituzionale del Comune di Trani l'ordinanza del sindaco Amedeo Bottaro con cui è fatto obbligo di chiusura al pubblico di tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1 al DPCM dell'11 marzo 2020 presenti sul territorio comunale, con esclusione delle edicole, delle farmacie e delle parafarmacie e fatte salve le modalità a domicilio (così come previsto per le attività di cui al punto 2 del citato articolo 1 del DPCM dell'11 marzo 2020) nelle giornate del 12 aprile (Pasqua) e 13 aprile (Pasquetta) 2020.Eventuali violazioni dell'ordinanza comporteranno l'immediata chiusura dell'attività fatto salvo l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 4 del decreto legge 19 del 25 marzo 2020 per quanto estensibile.