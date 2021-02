Ciò che resta del sabato sera: l'inciviltà vince, la città soffre

Ciò che resta di un sabato sera in zona gialla: oltre la cronaca della serata, oltre gli assembramenti dei giovani (e non soltanto) nelle strade, piazzette e stradine del centro storico, sono di certo queste immagini le vere "cicatrici" che rimangono sul volto della nostra città.Che sia sabato sera, che sia zona gialla o arancione, che siano giovani o meno giovani, gli autori di questo degrado sono i veri colpevoli di una situazione che sembra peggiorare settimana dopo settimana. Non solo gli abitanti di quelle zone così affollate nei fine settimana sono esasperati, ma ad essere esasperata è la "civiltà" che evidentemente sembra scomparire giorno dopo giorno.I resti degli assembramenti non sono solo le conseguenze eventuali sull'andamento della pandemia, ma sono di certo la misura di un atteggiamento di sfida. Contro il quale perdiamo tutti.