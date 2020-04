Cioccolato, quali benefici?

Elevati livelli plasmatici di colesterolo, in modo particolare, della sua frazione "cattiva" imputabile alle lipoproteine LDL

Ipertensione

Infiammazione sistemica

"Irrigidimento" delle pareti vascolari.

La cosa positiva della quarantena è che permette di avere più tempo per se stessi; infatti rievocando memorie d'infanzia, facendo leva sul fattore nostalgia, ma anche complice la voglia di cioccolata che la Pasqua porta con se', ho rispolverato " La fabbrica di cioccolato", vero e proprio pilastro della cultura pop degli anni Duemila. Chi non ha mai visto o letto almeno una volta il film diretto da Tim Burton nel 2005? Willy Wonka è il bizzarro e imprevedibile proprietario della fabbrica di cioccolato al centro del romanzo di Roald Dahl, grande produttore di cioccolato che un giorno apre le porte della sua fabbrica a 5 bambini, invitandoli ad esplorarla e dando inizio ad una nuova avventura al sapore di cioccolato.Willy Wonka è riuscito ad affascinarvi con le sue tecniche di produzione ed il suo amore incontrastato verso il dolce, ma soprattutto verso il cioccolato, e per questo io voglio sottolinearne i benefici. Ci sono diversi tipi di cioccolato, ma il cioccolato fondente, grazie al contenuto in cacao , rappresenta una delle più generose fonti alimentari di flavonoidi, rinomati antiossidanti presenti negli alimenti di origine o derivazione vegetale, come il tè , il vino rosso , gli agrumi ed i frutti di bosco . Altri tipi di cioccolato, come ad esempio il cioccolato al latte o bianco, ne contengono una percentuale inferiore, poiché tanto maggiore è la percentuale di cacao nell'amata tavoletta e tanto superiore è la presenza di flavonoidi.Questi antiossidanti naturali limitano gli effetti negativi associati a:Così facendo, i flavonoidi proteggono le arterie dai danni dell'aterosclerosi e prevengono malattie cardiovascolari come l'infarto e l'ictus.Inoltre, il cioccolato ha un importante ruolo nello sport sia per le sue proprietà energetiche, ma anche miorilassanti, metaboliche, di miglioramento della performance. Infine il cioccolato fondente è anche un nemico della carie, in quanto presenta naturalmente una frazione antibatterica, per questo motivo Augustus Gloop ne mangia tantissimo, ma ha sempre un sorriso perfetto.