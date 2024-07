"Come rideva Napoli": domani a Santa Geffa un viaggio nelle macchiette e nelle canzoni umoristiche napoletane

Martedì 30 luglio ore 21.15 presso il Parco Santa Geffa a Trani un viaggio attraverso l'universo delle macchiette e delle canzoni umoristiche napoletane. Questo genere, spesso sminuito, merita una rivalutazione e un posto di rilievo nel panorama artistico del Novecento. Accanto ai generi musicali più noti, come il rock, il jazz e il blues, e al repertorio classico napoletano, le macchiette e le canzoni umoristiche rappresentano un'importante espressione artistica.Le macchiette napoletane, nate nei primi del '900, sono brevi scenette comiche che ritraggono personaggi tipici della vita quotidiana. Questi personaggi, spesso esagerati e caricaturali, rappresentano una satira sociale e un modo per far sorridere il pubblico. Celebri attori e canzonettisti, come Nicola Maldacea, hanno dato vita a queste macchiette nei teatri e nei saloni dell'epoca, creando un legame indissolubile tra musica e umorismo.Le canzoni umoristiche napoletane, invece, sono vere e proprie composizioni musicali che fondono melodia e testo comico. Queste canzoni spaziano dai temi amorosi alle situazioni quotidiane, spesso con un tocco di ironia e sarcasmo. Artisti come Nino Taranto e Vittorio Marsiglia hanno contribuito a rendere celebre questo genere, portandolo anche oltre i confini di Napoli.L'arte del sorriso, presente nelle macchiette e nelle canzoni umoristiche, è un patrimonio culturale da preservare. Queste espressioni artistiche ci ricordano l'importanza di ridere, di non prendersi troppo sul serio e di apprezzare la bellezza della semplicità. In un mondo spesso complesso e frenetico, le macchiette e le canzoni umoristiche ci offrono un momento di leggerezza e di connessione con la nostra umanità. Pertanto, inserirle nel portfolio del futuro significa valorizzare la tradizione e regalare al pubblico un motivo in più per sorridere e apprezzare l'arte in tutte le sue formedi e con Enzo Cirillo – regia Marco Pilone info e prenotazioni: 346 825 9618