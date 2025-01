Comune di Trani, l'intelligenza artificiale per le pratiche edilizie

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani esprime un parere favorevole sulla decisione del Comune di Trani di introdurre l'intelligenza artificiale per la gestione delle pratiche edilizie, con l'obiettivo di rendere più efficienti e veloci gli iter burocratici. L'adozione dell'IA può infatti portare notevoli vantaggi in termini di efficienza operativa, ottimizzazione delle risorse e alleggerimento dei carichi di lavoro per gli uffici comunali, consentendo una gestione più rapida delle pratiche edilizie, che spesso risultano complesse. Tuttavia, l'Ordine mette in evidenza l'importanza di mantenere un approccio critico ed etico nell'adozione delle nuove tecnologie. "Il settore dell'edilizia è tra i più regolamentati e complessi, poiché ha l'obiettivo di garantire che i lavori siano realizzati in modo sicuro, efficiente e sostenibile" ha dichiarato Antonella Cascella, presidente dell'Ordine. "La normativa edilizia non si limita a definire le modalità di costruzione e ristrutturazione, ma copre anche aspetti fondamentali come la sicurezza sul lavoro, l'efficienza energetica, l'uso dei materiali e la tutela dell'ambiente. In tutti questi ambiti, solo la competenza tecnica, l'esperienza professionale e la sensibilità etica degli ingegneri e degli altri professionisti coinvolti nelle pratiche edilizie restano irrinunciabili". Per gli ingegneri, l'intelligenza artificiale non deve sostituire il giudizio umano, che è essenziale per garantire decisioni corrette e consapevoli, soprattutto in un campo delicato come quello della pianificazione e realizzazione edilizia, che ha un impatto diretto sulla sicurezza e sul benessere delle comunità. L'invito dell'Ordine al Comune di Trani e a tutti gli altri comuni della provincia è di proseguire sulla via dell'innovazione tecnologica, con l'attenzione necessaria alla formazione continua del personale e alla creazione di un sistema di controllo che assicuri l'accuratezza e l'affidabilità dei processi. Ciò è fondamentale per evitare che l'automazione porti a errori o disattenzioni, garantendo che ogni decisione venga presa in modo ponderato, responsabile e nel pieno rispetto delle normative vigenti. "Solo così si potranno coniugare i vantaggi dell'IA con la responsabilità e la competenza che il settore richiede" ha concluso Cascella. "È fondamentale che l'integrazione dell'intelligenza artificiale nelle attività amministrative venga considerata come uno strumento complementare, che supporta ma non sostituisce il lavoro degli esperti del settore".