Comune di Trani, riaperto al pubblico il centro per l'impiego

A seguito dell'emergenza covid, i centri per l'impiego di Arpal Puglia (ivi compreso quello ospitato all'interno del Comune di Trani, piano terra) hanno riaperto al pubblico limitatamente alla erogazione dei servizi di front office che richiedono necessariamente la presenza fisica dell'utente.L'ufficio presente a Trani nel palazzo municipale è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e solo il martedì dalle 15 alle 16.30.Continueranno ad essere erogati a distanza ed in modalità telematica i servizi cosiddetti amministrativi (rilascio certificazioni varie, certificazioni di iscrizione e aggiornamento stato occupazionale, Unilav, accesso atti e acquisizione candidature per offerte di lavoro).Per richiedere la documentazione necessaria, gli interessati dovranno trasmettere le specifiche richieste tramite mail ordinaria a policentro.trani@regione.puglia.it inserendo i propri dati anagrafici identificativi, il servizio amministrativo richiesto unitamente ad una copia di un documento di riconoscimento anche in formato immagine ed ogni altra eventuale documentazione necessaria.