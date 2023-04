Con la quarta tappa della coppa Cids sempre più forte il legame tra Trani e il tango

Sabato 22 aprile presso il Pala Assi di Trani sí è svolta la 4°tappa del Ranking nazionale della coppa CIDS (Coordinamento Italiano Danze Sportive) di Tango Argentino in collaborazione con MIDAS (Maestri Italiani Danze Sportive).L' evento, unico nel sud Italia, patrocinato dalla città di Trani, ha visto gareggiare 120 danzatori giunti da tutta Italia."Si é vissuta un'atmosfera emozionante e ricca di sana competizione" afferma la consigliera Irene Cornacchia, che ha decretato il pieno successo dell'iniziativa e della conferma del binomio Cultura e Danza Sportiva."La città di Trani, ha affermato il vice-sindaco Fabrizio Ferrante, sta cercando di destagionalizzare tale disciplina e di supportare nuovi progetti che vedano il tango non solo come disciplina agonistica ma anche come mezzo di inclusione", e che possano ripetere ilsuccesso riscosso dal progetto 《TangAut》appena concluso, che ha permesso di abbattere le barriere della distanza attraverso 《l'abbraccio》.L' evento é stato occasione per i danzatori di soggiornare ed apprezzare anche le bellezze della cittá.Ringraziamo nuovamente tutto lo staff federale ed in particolare la dr.ssa Barbara Adele Marconi, direttore Tecnico Nazionale Danze Sportive, per aver scelto Trani come una delle cinque tappe nazionali insieme a Roma, Follonica, Milano e Torino.