Pipi Piazzolla a Trani: "La città originaria della mia famiglia, ideale per un festival del tango"

Con queste parole Daniel Pipi Piazzolla, nipote di un gigante della musica argentina, Astor Piazzolla, ha di fatto dato il via alla decima edizione dell'International Tango Trani, che si aprirà ufficialmente giovedì 13 luglio, ma che ha due importanti anteprime.

Questa mattina, nella bellissima cornice del trabucco di Trani, Daniel "Pipi" Piazzolla, nipote del grande Astor Piazzolla, genio rivoluzionario del tango moderno, ha tenuto a battesimo il festival organizzato da InMovimento, associazione diretta da Claudia Vernice e Giuseppe Ragno, organizzatori della kermesse, con il sostegno del Comune di Trani, della Regione Puglia e dell'Unione Europea.

Il batterista argentino, arrivato in Puglia questa settimana grazie al Progetto Radici, promosso da Enit Argentina e Pugliapromozione, sarà protagonista di un talk in cui dialogherà con Francesco Donato in programma domani, sabato 8 luglio, alle 20, nella villa comunale di Trani, dove si esibirà anche alla batteria con una piccola orchestra composta da musicisti locali: Giacomo Desiante alla fisarmonica, Gianfranco Menzella al sassofono e Ilario De Marinis al contrabbasso. Sarà l'occasione per parlare di nonno Astor, uno dei massimi esponenti musicali a livello mondiale. Astor Piazzolla nacque 102 anni fa a Mar della Plata ed ha origini pugliesi, proprio di Trani, città da cui nonno Pantaleone partì per l'Argentina in cerca di lavoro. Astor crebbe poi a New York, dove la fusione di influenze musicali e culturali crearono un suono unico e mai sentito prima, che consacrarono lo stile di Piazzolla dando vita ad un nuovo genere.

"Come ho già detto, qui a Trani ho sentito immediatamente amicizia e gentilezza nei miei confronti" tiene a sottolineare Piazzolla, "questi sorrisi mi hanno fatto sentire subito a casa, in Argentina ci sono tantissimi legami con l'Italia, ho potuto sentirli anche qui, dove mio nonno Astor ha le sue radici". Pipi ringrazia il sindaco Bottaro per aver ricevuto il certificato di nascita di Pantaleone.

"La decima edizione dell'International Trani Tango non poteva iniziare meglio, ospitare Daniel, nipote della leggenda che ha dato inizio al cammino del festival del tango a Trani, sembra quasi voler chiudere un cerchio davvero magico", ha detto Claudia Vernice. "Con la sorpresa della presenza di Pipi oggi qui con noi, possiamo affermare con certezza che da quest'anno il festival è davvero internazionale". "Non solo piazza Duomo" prosegue Giuseppe Ragno, "tutta la città di Trani sarà invasa dai suoni e dai passi dal tango, sarà un'edizione memorabile".

"Un Piazzolla a Trani è sempre di casa" così il sindaco Amedeo Bottaro, presente con Fabrizio Ferrante e Lucia De Mari, vicesindaco e assessore alle Culture, per il Comune di Trani, saluta Piazzolla e la sua compagna. "Ospitare Daniel è un vero piacere, ovviamente ho già avuto modo di invitare lui e la sua compagna qui a Trani, sono i benvenuti sempre". Il sindaco commenta la crescita esponenziale che il festival del tango ha attraversato in questi anni e racconta un episodio accaduto nelle scorse settimane a Malta "la moglie dell'ambasciatore italiano a Malta, che è argentina, mi ha detto che conosceva molto bene il festival del tango, è una grande appassionata di Astor Piazzolla e farà di tutto per essere a Trani".

"Il turismo delle radici, che fa riscoprire la bellezza dei luoghi di origine di milioni di italiani nel mondo, rappresenta per la Puglia un legame identitario di cui siamo culturalmente molto orgogliosi", ha sottolineato Alessandra Boccuzzi, Ufficio educational Agenzia Regionale del turismo Pugliapromozione.

"Il tango, e la famiglia Piazzolla, si identificano simbolicamente con la storia di moltissime altre famiglie pugliesi, con i loro discendenti con i quali stiamo dialogando attraverso un apposito bando. Per la prima volta un discendente del celebre Astor Piazzolla, che il mondo intero identifica con il tango argentino, viene a Trani. L'artista Daniel "Pipi" Piazzolla con il suo talento musicale contribuirà a raccontare la Puglia al mondo. Intanto, continuiamo a lavorare anche in vista del 2024, che sarà anno delle radici italiane. Ringraziamo l'Enit per l'impegno in questa direzione poiché il turismo nella madre patria è una opportunità, sia che per chi è andato via che per chi è rimasto qui: riallacciare legami familiari, abitudini, tradizioni".

"I turisti delle radici rappresentano un valido ponte per l'apertura a mercati più ampi da parte del Paese d'origine sia in termini di consumo di prodotti che di promozione del territorio per lo sviluppo di flussi turistici in entrata" dichiara Ivana Jelinic presidente e ceo Enit. "Enit sostiene eventi orientati in tal senso e sta sviluppando iniziative con le proprie sedi estere per implementare il segmento. i turisti internazionali in Italia per visita a parenti e amici sono oltre 10,4 milioni per 66,7 milioni di pernottamenti e una spesa di 5 miliardi di euro, dati che incentivano a portare avanti questo modello turistico che può comportare l'espansione geografica delle aree interessate dal turismo all'interno del Paese e favorisce lo spostamento del target verso siti meno visitati".

Il talk con Pipi Piazzolla è una delle due grandi anteprime dell'International Tango Trani. Martedì 12 luglio si terrà, infatti, lo spettacolo "Il Tango" in piazza Duomo, protagonisti Miguel Angel Zotto e Daiana Guspero, direttori artistici del festival e tra i più apprezzati ballerini di tango al mondo. Da giovedì, poi, spazio ai tantissimi ballerini in arrivo da tutto il mondo a Trani: dal 13 al 16 luglio quattro magiche serate di milonghe su un palco di 400 metri quadri sul mare e quattro giorni di seminari e lezioni.

"Sono molto contento ed emozionato di essere a Trani, è la mia prima volta in Puglia" dichiara Daniel "Pipi Piazzolla, che ringrazia Enit e Pugliapromozione e aggiunge: "Fin dal primo minuto mi sono sentito a casa. Siamo una famiglia di pescatori ma vivo a Buenos Aires, lì non c'è il mare, vederlo qui a Trani ha risvegliato il legame con le mie radici".