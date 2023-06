Il Festival del tango tra i grandi eventi della Regione Puglia

"Siamo estremamente orgogliosi che il festival sia stato riconosciuto come uno tra i più grandi eventi della Regione Puglia" dichiara il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. "Ancora una volta la nostra città è stata riconosciuta come meta turistica di eccellenza nel panorama regionale e nazionale. L'International Trani Tango rappresenta una vetrina straordinaria per promuovere la nostra cultura, la nostra ospitalità e il nostro patrimonio storico. È un evento che, anno dopo anno, attira appassionati di tango da tutto il mondo, contribuendo significativamente allo sviluppo economico e alla visibilità di Trani come meta privilegiata per gli amanti di questa danza affascinante, e non solo".

Con l'ingresso ufficiale tra i grandi eventi della Regione Puglia, l'International Trani Tango si prepara ad offrire un'edizione ancora più straordinaria. Dopo i numeri record della passata edizione, una serie di innumerevoli eventi in programma renderà ancora più imprescindibile il legame tra il Tango e Trani, città nella quale affonda le radici la famiglia di Astor Piazzolla, riformatore del tango e strumentista d'avanguardia.

Quest'anno tutti potranno partecipare ed immergersi nell'atmosfera coinvolgente del tango tra milonghe, talk show con ospiti illustri, concerti dal vivo e tanto altro. Imperdibile sarà il talk in musica aperto a tutta la cittadinanza con Pippi Piazzolla, nipote di Astor, in programma l'8 luglio.

Protagonisti della decima edizione, dal 13 al 16 luglio, 14 maestri internazionali sotto la guida di Miguel Angel Zotto, riconosciuto tra i tre ballerini più bravi al mondo, e Daiana Guspero. Quattro giornate di stage pomeridiani e milonghe serali con orchestra dal vivo nella cornice suggestiva che solo la città di Trani può regalare.

L'International Trani Tango è stato ufficialmente inserito tra i grandi eventi della Regione Puglia. Questo riconoscimento ufficiale conferma l'importanza e l'impatto significativo che l'evento ha sul panorama turistico della città di Trani. Sempre più importante, sempre più internazionale, sempre più grande a partire dal nome che quest'anno si trasforma in International Trani Tango per meglio rappresentare l'imponente portata della kermesse.