Concerto solidale dei Tiromancino a Bari, pullman gratuiti da Trani

Il 20 dicembre pullman e concerto benefico totalmente gratis dei Tiromancino a Bari con partenza da Trani. Tutte le info. Acli Puglia Aps con la partecipazione della Fondazione Epasss organizza il 𝟭𝟵 𝗲 𝟮𝟬 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 𝗘.𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝘆 - 𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮'.Il progetto ha l'obiettivo di sensibilizzare la comunità sull'importanza dell'inclusione sociale, della lotta allo stigma e di promuovere azioni concrete per garantire equità nella partecipazione di tutti i cittadini alla vita della società.In particolare il 20 dicembre presso il Teatro Team ci sarà il concerto gratuito dei Tiromancino. Il Circolo Acli San Nicola Pellegrino di Trani BT organizza pullman che partono direttamente da Trani completamente gratuiti alle ore 16.30 nei pressi degli OER in Via Giuseppe di Vittorio zona stadio Trani.Il rientro è previsto al termine del concerto. Se interessati potete contattarci telefonicamente o mandare un messaggio su whatsapp al numero 0883491694 per gli ultimi posti disponibili.