Concessione Darsena, Lima: «Siamo pronti a perdere anche il controllo sul nostro porto?»

I dubbi del commissario cittadino di Fdi in vista della nuova gara per la gestione

«Come ricordava lo stesso sindaco in Consiglio comunale, il 31/12/2023 scade la concessione della darsena. Siamo pronti a perdere anche il controllo sul nostro porto? Le società di proprietà comunale sono pronte per partecipare alla gara per la gestione? O aspettiamo che arrivi qualche altro soggetto privato?». E' quanto si chiede in una nota il Dott. Raimondo Lima, membro Direzione nazionale Fratelli d'Italia e Commissario FDI Trani.