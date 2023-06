Concluso il progetto PON "Il cavallo tra i banchi..." alla scuola Rocca-Bovio-Palumbo

Il 22 Giugno presso la splendida cornice del centro Ippico "La Macchia Degli Esperti " è arrivato il momento in cui gli alunni hanno dimostrato alle famiglie tutto ciò che hanno imparato: hanno preso i pony dai paddox, li hanno puliti e sellati, li hanno condotti a terra con sicurezza e dimestichezza; infine, hanno realizzato nel campo un percorso in sella che prevedeva alcune difficoltà.



Tutte presenti le famiglie degli alunni, entusiaste non solo per le competenze acquisite in così breve tempo ma, come hanno riferito alcune mamme, anche per la gioia che traspariva dagli occhi dei loro figli quando rincasavano dopo le lezioni. Successivamente all'esibizione, il gruppo si è spostato sotto un ampio gazebo dove si è potuto visionare un video amatoriale ,realizzato e montato dai ragazzi che raccontava in breve il loro percorso e da cui trasparivano i timori iniziali, prima che l' empatia tra i ragazzi e i pony Giorgio, Nerina e Paint preponderasse. Al termine un' ottima pizza da gustare tutti insieme! Il nutrito numero dei partecipanti alla cena è la dimostrazione della positività delle relazioni instaurate tra ragazzi provenienti da classi diverse, ma che hanno legato tra di loro supportandosi nelle difficoltà.



Un ringraziamento sentito alla professoressa Minervini, per la sua professionalità e disponibilità ad accoglierci gratuitamente nel suo Centro Ippico; a tutte le figure istituzionali della nostra scuola che hanno permesso la realizzazione del Pon. Un ringraziamento particolare alle prof.sse Spada e Narcisi e tutte le famiglie per la loro presenza. Infine, un saluto affettuoso a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi sempre molto rispettosi e corretti. Buone vacanze a tutti.

Il Giorno 22 giugno 2023 si è tenuto l'ultimo incontro del PON "Il cavallo…tra i banchi per una scuola inclusiva e democratica". Sotto l'attenta supervisione dell' esperta prof. ssa Caterina Minervini , i ragazzi protagonisti attivi e responsabili, sono passati "dal grooming"… "al trotto" in modo divertente ed emozionante.