Concorso di istruttore tecnico, pubblicato calendario delle prove scritte

Nella Sezione dedicata di Amministrazione Trasparente è stato pubblicato il calendario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con rapporto di ruolo a tempo pieno di 6 posti nel profilo professionale di "Istruttore Tecnico" – Categoria C – posizione economica C1.Le prove scritte si svolgeranno mercoledì 28 settembre e giovedì 29 settembre 2022 presso l' Auditorium Pichierri della Parrocchia di San Magno (via Giuseppe di Vagno, 1).I candidati sono convocati mercoledì 28 settembre 2022 alle ore 9 per la prima prova scritta e giovedì 29 settembre 2022 alle ore 9 per la seconda prova scritta. Si specifica che le operazioni di identificazione avverranno entro e non oltre le ore 10:30 e che la prova scritta avrà inizio alle ore 11 circa. La mancata presentazione nei giorni e negli orari prestabiliti sarà considerata rinuncia al concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.Contestualmente sono state pubblicate le modalità di svolgimento delle prove ed i criteri di valutazione.