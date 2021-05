Conflitto israelo-palestinese, Piarulli (M5s): «L'Europa si adoperi per una pace duratura»

«Si ponga fine alla sanguinosa recrudescenza del conflitto istraelo-palestinese e si punti ad una soluzione sia sulla gestione condivisa di Gerusalemme, sia sul futuro stato palestinese, auspicato dalla maggior parte della comunità internazionale». A chiederlo è la senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, del Movimento cinque stelle, scossa come tutti dagli scontri in corso, «che ci riportano indietro di tanti anni e riaprono una pagina orrenda di guerra e violenze di cui stanno pagando il carissimo prezzo, perdendo la vita, tantissimi civili tra cui molti bambini».L'appello della parlamentare è, soprattutto, all'Unione europea, «affinché si mobiliti a livello diplomatico per chiedere un cessate il fuoco - è la sua richiesta - che ponga subito fine ad una situazione che sta completamente sfuggendo di mano. I raid israeliani stanno andando oltre una mera azione di difesa e quanto sta avvenendo desta viva preoccupazione».La senatrice Piarulli rilancia e rafforza la mozione, recentemente presentata dal Movimento cinque stelle, per il riconoscimento italiano dello Stato di Palestina: «Da una parte c'è il limbo in cui i palestinesi vivono da decenni, soprattutto quelli della Striscia di Gaza soggetti da anni a un durissimo embargo. Dall'altra c'è lo stato di militarizzazione permanente in cui vive Israele, che è uno dei rarissimi paesi occidentali ad avere ancora un servizio di leva obbligatorio. Tutto questo genera periodiche tensioni e violenze cui solo il pacifico ed unanime riconoscimento dei due stati, come indicato dalla risoluzione Onu del 1967, porrebbe fine. Non ci sono altre strade da percorrere, se non questa, e l'Europa - conclude Piarulli - non può rimanere alla finestra di fronte ad una vera e propria, nuova guerra».