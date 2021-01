Consiglieri lista Sud al Centro: "Per noi nessun patto federativo"

I rappresentanti istituzionali della lista Sud al Centro, prendendo atto del patto federativo siglato a livello regionale tra Sud al Centro e Italia in Comune, sentono il dovere di chiarire la propria posizione in merito: "Si ritiene sia mancato il livello di interlocuzione tra il coordinatore cittadino Giuseppe Tortosa e i consiglieri della lista Sud al Centro, i quali, pertanto, prendono le distanze da quanto dichiarato".Per onestà intellettuale nei confronti dei propri elettori e della maggioranza di cui sono orgogliosi di far parte, Lia Parente, Carlo Ruggiero e Alessandra Rondinone precisano che la propria posizione in merito è di presa d'atto: la federazione neo costituita a livello regionale, non configurerà una fusione tra i gruppi consiliari a livello cittadino.Lia ParenteCarlo RuggieroAlessandra Rondinone