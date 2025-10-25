Contestolab
ConTeStoLab, una giornata tra gli agrumi per famiglie e ragazzi con disabilità

L'associazione di Trani, Bisceglie e Ruvo regala un weekend all'aria aperta in Calabria

Trani - sabato 25 ottobre 2025 10.36
L'associazione che si occupa di ragazzi con spettro dell'autismo e disabilità in genere ha deciso di regalare alle famiglie una giornata di spensieratezza e divertimento.

Lo scorso fine settimana i ragazzi e le loro famiglie sono stati in Calabria presso la fattoria didattica "LA Cascina tra gli agrumi" della Azienda Agricola Calabria Fruit. I ragazzi si sono dilettati a raccogliere agrumi (mangiarli ovviamente) e a rlassarsi al sole dopo il pranzo.

Una giornata all'aria aperta resa possibile anche grazie alla generosità e alla sensibilità della presidente Raffaella Caifasso.

Il premio "Nicola Tedone" conferito alla presidente è stato messo a disposizione di tutte le famiglie, affinché potessero partecipare all'iniziativa della associazione ConTeStoLab.

"Quando si parla di autismo, ha detto la presidente Raffaella Caifasso, si parla anche di famiglie "Autistiche" perchè sono assorbite interamente nelle cure dei propri cari.

Per questo è importante creare dei momenti di svago che permettano a queste famiglie di rilassarsi, condividere e divertirsi insieme".

Durante la giornata i ragazzi si sono divertiti a montare in sella ai pony, a girare per l'agumento in trenino, ad assaggiare a pranzo i prodotti della terra. Un fine settimana propedeutico all'inizio di tanti progetti utili ai ragazzi. È ripartito, infatti, il progetto di musica nella sede di Trani in via Fusco presso la Croce Bianca.

I ragazzi impareranno a conoscere gli strumenti musicali e a divertirsi suonando. Info ed iscrizioni: info@contestolab.org - tel +39 392 379 7988.
