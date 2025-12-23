Presepe vivente
Presepe vivente
Religioni

“La Pace sia con tutti voi”: il presepe vivente torna nel centro storico di Trani

Dal 26 al 28 dicembre la 20ª edizione della rappresentazione scenica promossa da Xiao Yan

Trani - martedì 23 dicembre 2025
Anche quest'anno torna, nel centro storico di Trani, il Presepe Vivente organizzato dalla coop. Xiao Yan in collaborazione con il comune di Trani. Giunto alla sua 20esima edizione, la rappresentazione scenica ha come titolo "La Pace sia con tutti voi", titolo ispirato al discorso di insediamento di Papa Leone XIV, l'8 maggio 2025, sottolineando l'importanza della pace e dell'unità.

Un appello accorato che chiama l'umanità a confrontarsi e a camminare sui temi della Pace, disarmata e disarmante in una società odierna che ci propone la guerra come nuovo modello di riferimento e di vita, non solo sul piano militare, ma anche sociale e culturale. Il conflitto ormai normalizzato, quasi a volte reso necessario, deve lasciare spazio ad una comunità che costruisca ponti verso la solidarietà e l'accoglienza.

Un evento di profonda spiritualità e richiamo storico, con mestieri antichi, scena di vita quotidiana e la Sacra rappresentazione della Natività che quest'anno sarà rappresentata in una delle piazze simbolo della storia città di Trani: piazza Scolanova.

Non una semplice rappresentazione statica, ma un'esperienza che condivide e unisce generazioni che raccontano la vera magia del Natale, di quel piccolo che torna a portare pace e speranza in tutti noi.

Le strade del centro storico sono pronte ad accogliere ancora una volta racconti, storie, tradizioni e meraviglie che parleranno di Pace attraverso le classiche (e non solo) figure del Presepe tradizionale.

L'appuntamento quindi è per il 26/27/28 dicembre dalle ore 17:00 alle 20:00 con ingresso da via Beltrani (ticket disponibili presso la biglietteria nella chiesa di San Luigi). La rappresentazione scenica potrebbe essere sospesa o rinviata in caso di avverse condizioni metereologiche
