Coronavirus, 100 posti letto a disposizione nell'ospedale "Vittorio Emanuele II"

Fino a 100 posti letto a disposizione. nell'ospedale "Vittorio Emanuele II" di Bisceglie, per combattere l'emergenza Coronavirus. Lo ha confermato la regione Puglia in una nota diffusa nel pomeriggio di lunedì 23 marzo, facendo seguito a quanto già emerso nei giorni scorsi.«L'intero ospedale è stato rifunzionalizzato alla luce delle nuove esigenze. Il pronto soccorso dedicato è stato spostato in un'area dotata di 8 posti letto a pressione negativa e di ulteriori 10 posti letto dotati di monitor per la rianimazione» ha dichiarato il direttore generale Asl Bt Alessandro Delle Donne.L'unità operativa di malattie infettive è dotata di 20 posti letto a cui si aggiungono i posti letto di medicina, chirurgia, ortopedia, pediatria e ostetricia riconvertiti per l'assistenza ai pazienti Covid-19. Tutto la struttura è stata tempestivamente dotata di tecnologie e apparecchiature in grado di sostenere le attività cliniche.